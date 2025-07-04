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森崴能源與菲律賓 ComClark 集團合作 加速能源轉型與智慧電網發展
森崴能源（6806）4日宣布，與菲律賓電信巨擘 Converge ICT Solutions Inc.的母公司ComClark Network and Technology Corporation（簡稱ComClark）正式簽署合資開發協議 (Joint Development Agreement, JDA)。這項策略性合作將結合雙方在能源與電信領域的深厚實力，共同推動菲律賓再生能源、智慧電網及潔淨能源基礎設施的快速發展。
根據協議，雙方將在菲律賓多個關鍵領域展開全面合作，包括共同開發太陽能光電廠、陸上與離岸風力發電場、潔淨能源基礎設施、綠電銷售及數據中心與科技整合等合作，將合資成立一系列專案公司，共同開發菲律賓的智慧電網，並推動在菲律賓的各項潔淨能源開發和綠電銷售業務。
森崴能源總經理胡惠森表示，「我們非常高興能與 ComClark締結戰略夥伴關係。菲律賓擁有龐大的再生能源潛力與快速成長的電力需求。ComClark 和Converge ICT在當地市場的深耕與強大電信網路實力，將與森崴能源在再生能源開發、綠電銷售和能源基礎設施建設方面的專業知識完美結合，共同為菲律賓的能源轉型做出貢獻」。
ComClark執行長Dennis Anthony Uy指出，「森崴能源是台灣再生能源的代表，我非常欣賞森崴的太陽能案場規劃能力、陸域及海上風電技術、智慧綠能銷售，以及領導階層的國際視野。此次合作不僅能加速我們在潔淨能源領域的布局，更有望透過整合雙方資源，為菲律賓打造更智慧、更韌性的電力系統，減緩氣候變遷和確保國家能源安全」。
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