2025重車展 光陽新任董座柯俊斌推4年加倍保固 用技術x保固回饋市場

KYMCO光陽集團新上任董座柯俊斌4日於2025國際重型機車展開幕首日領軍光陽最新車時尚車「小精靈Genie 115」與旗艦跨界黃牌「Xciting X350」。柯俊斌宣布「光陽全車系噴射電腦元件4年保固」為上任後對KYMCO「品質至上．顧客滿意」的最新指導方針。

柯俊斌強調，台灣1,465萬輛機車中，光陽KYMCO就占了510萬輛，是台灣業界第一名，並連續22年銷售總冠軍的紀錄也是國內機車史上唯一的紀錄。柯俊斌並表示很榮幸的參與了這22年連霸的市場推動。光陽「加倍保固」誠意推出新品保政策，重新擦亮金字招牌，回饋市場之外再度挑戰市場冠軍。

KYMCO「全車系噴射電腦元件 4年加倍保固」7月起正式實施，光陽前所未有的重大施策，不僅將車廠普遍配置的2年保固加倍，更領先業界推出「可回溯」設定：2025年7月1日起的新購車主、於2021年7月1日後購買的原車主都同享全機種噴射電腦元件 (ECU＋節流閥體) 4年保固，用滿滿誠意讓消費者深刻體驗到光陽的技術實力與貼心保障。

柯俊斌並表示，光陽多年來行銷110個國家，以KYMCO品牌行銷國際迄今，共累計賣出超過數百萬輛的KYMCO機車；在歐洲，KYMCO更是「進口品牌速克達」銷售第一名。在南美洲阿根廷KYMCO也是市占率第一。」除了二輪車在海外屢創佳績，光陽四輪 (ATV) 全地形車每年向法國出口超過3,000台ATV，銷售穩定位居前三名，擁有眾多KYMCO忠實用戶；在非洲摩洛哥KYMCO ATV更擁有高達80% 市場占有率。