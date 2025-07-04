日幣「甜甜價」刷新紀錄！他靠1招換到1：0.19 網盛讚：甜到蛀牙

受惠新台幣強勢升值，今（4）日台銀日圓現鈔賣出價一度來到0.2026，創下史上最甜換匯紀錄，10萬元台幣可多換近7萬日圓。PTT網友瘋狂討論此一匯率變動，有人興奮大喊「甜甜價！」，也有人戲謔表示「每天都是史上最甜」，更有網友直言「0.19才叫便宜」，形容匯率行情像在「糖尿病邊緣徘徊」。

根據媒體報導，由於新台幣兌美元升破28.8元關卡，而日圓兌美元仍走弱，形成「雙重利多」疊加，使得台幣兌日圓匯率刷新新低。若以4月22日與今早9點半的牌告價比較，相同的10萬元新台幣現鈔，換日圓可多出68,233元。這讓不少民眾趁勢搶換日圓、準備赴日旅遊或購物，有網友更分享自己透過網銀優惠成功換到0.1988，笑稱「我們的台幣有夠大！」

不少網友對這波升值感到興奮，留言如「台幣世界強」、「甜到蛀牙」、「月底再去日本購物一次」湧現，也有網友打趣「今天不換，明天又更甜」、「換了30萬去日本住五星便宜」，還有人戲稱「從1：3變成1：5，人生到達巔峰」。另有網友分享自身經驗：「我第一次去日本是1：3，現在真的便宜到哭」，展現台日匯率走勢對日常消費影響之深。

然而，這波甜甜價也引來另一派網友反諷，有人表示「每天都說史上最甜，新聞是不是貼上複製鍵」，「之前0.23歐印的日圓蛙現在滿手是血」，也有人痛批媒體標題誇大，「10萬換7萬的說法根本是混淆視聽」，甚至有人諷刺「換太早就是你的問題」、「甜到糖尿病」、「等0.1才是極致甜價」。不少網友則建議「分批換」、「用雙幣卡刷卡賺里程比較穩」，對匯率走勢抱持觀望態度。