雙北房價哪跌最多？信義區居然上榜 業者曝原因

歷經房市震盪，雙北已有9個行政區中古屋價格出現修正，呈現「蛋黃蛋白兩極化」現象，集中於台北市高價區與新北市親民地段。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，買方回歸理性不願追高，是北市高價區與新北蛋白區跌價原因。

根據實價登錄統計，雙北部分行政區2025年上半年中古平均房價出現鬆動，其中以新北市泰山區跌幅最大，成交單價約43.4萬元，較去年同期下跌8.1%。賴志昶表示，泰山區受惠於捷運建設與重劃區議題，近年來吸引不少建商進駐插旗，尤其在重劃區新案已上到6字頭之際，中古行情亦直線上揚，惟泰山相比新北市一線行政區而言較屬蛋白區域，加上捷運與重劃區等題材隨時間推移而鈍化，適逢市場逐漸趨冷，讓房價面臨修正。

另據實價資料，房價首屈一指的台北市信義區，今年上半年平均單價96.7萬元，相對去年同期年減5.0%；新北市土城區則下滑至53.2萬元，年減4.8%。其他區域如台北市松山區跌至94.2萬元，年減3.9%；新北市三峽區年跌3.3%、均價41.2萬元；新北市八里區及鶯歌區則皆小幅下滑2.1%，均價分別為28.1萬元與33.1萬元；五股區下修1.2%、均價40.7萬元；而台北市大安區作為核心蛋黃區，即使抗跌力強，平均單價仍微幅修正至113.6萬元，年減1.0%。

大家房屋賴志昶指出，信義、松山、大安等蛋黃區雖具房價指標性，但高資產族群在市場觀望氣氛與央行信用管制下出手趨於保守，加上區域房價高、屋況不佳，買方追價意願下降。至於新北蛋白區如泰山、土城、三峽與八里等地，曾因房價親民、建設利多吸引買氣，如今市場轉冷，買方對轉手性與未來性的考量提高，對價格也更趨保守。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，整體房市已進入盤整期，「全面普漲」已進入過去式，市場轉為個案表現，但此次統計仍可發現，雙北市價格修正還未出現全面下修，在交易量不多情境下，是否會形成趨勢值得密切觀察。