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台北南港寵物展登場 聯合東方完整呈現智能養寵生態系

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
FASSNER法思納鮮食調理機，讓飼主在家輕鬆自製營養鮮食。圖聯合東方提供
FASSNER法思納鮮食調理機，讓飼主在家輕鬆自製營養鮮食。圖聯合東方提供

全球寵物科技市場蓬勃發展，台灣「毛孩經濟」規模已達631億元，顯示寵物在家庭中的地位日益提升，智慧化養寵已成新趨勢。作為深耕寵物用品市場16年的品牌，聯合東方持續推動「人寵共好」理念，積極布局智能寵物科技領域。7月4日（五）至7月7日（一）台北南港展覽館寵物展盛大登場，聯合東方將於展會期間完整呈現旗下三大智能寵物品牌PETKIT佩奇、GIXONE極創、FASSNER法思納，展現其打造人寵智慧生活全場景的決心。

此次展出匯聚多項智慧新品，旨在透過創新科技全面升級養寵體驗。其中，PETKIT旗艦貓砂機ULTRA集AI技術與多元功能於一機，搭載AI多貓臉部辨識技術，能全天候記錄貓咪如廁行為並追蹤健康趨勢，其全自動打包封袋系統與大容量設計，為多貓家庭提供便利、省力的如廁管理方案。

同時，聯合東方也展示榮獲德國紅點與iF設計大獎的GIXONE寵物智能艙，此產品具備負壓換氣、高效除臭、恆溫暖風與濕度感測功能，更內建醫療級霧化與輸氧口，為毛孩提供專業級的照護環境，滿足日常與特殊護理需求。

考量飼主對毛孩飲食品質的重視，FASSNER寵物鮮食調理機亦是展場一大亮點，它搭載85°C低溫鎖鮮技術與六種智能模式，讓飼主在家也能輕鬆自製營養鮮食，確保毛孩飲食健康安心，真正做到「一鍵鮮煮，健康到位」。

聯合東方指出，公司不僅深耕寵物用品通路，更積極將新型態寵物科技商品導入燦坤、集雅社等3C生活通路，致力打造貼近日常的全場域智能購買體驗。

聯合東方表示，透過本次台北南港展覽館寵物展，預計能讓更多對智能養寵生活感興趣的飼主，有機會親身了解並體驗這些創新產品所帶來的智能科技魅力，共同見證人寵共居新世代的發展。

PETKIT Ultra貓砂機搭載AI貓臉辨識技術，可監控如廁狀況並紀錄健康報告，自動打包與大容量設計，讓鏟屎官享受20天免鏟屎的便利生活。圖聯合東方提供
PETKIT Ultra貓砂機搭載AI貓臉辨識技術，可監控如廁狀況並紀錄健康報告，自動打包與大容量設計，讓鏟屎官享受20天免鏟屎的便利生活。圖聯合東方提供

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