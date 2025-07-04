房價真的會跌嗎？ 中研院調查：七成一消費者認為三年後房價會上升

央行打炒房政策奏效了嗎？中央研究院經濟研究所4日發布「台灣消費者預期與政策反應調查」結果顯示，有七成一的消費者認為三年後房價會上升，與今年4月房價相比，平均預期上升的幅度為4.8%，比近年來房價指數的漲幅低。

中研院表示，儘管今年上半年整體房價下跌，但調查顯示消費者對中長期房價上漲的預期不易消除，然而此波信用管制可能有助於抑制其對房價漲幅的預期。

中研院指出，此次針對消費者對半年後和三年後的房價預期做調查。台灣自疫情以來上漲的速度攀升，以內政部住宅價格指數和信義房價指數來計算，2018年至2024年的年平均成長率分別上升6.58%和8.12%，遠高於CPI總指數及房租的同期年平均成長率(1.61%、1.40%)。

為減緩房價上升的壓力，自2020年12月起中央銀行開始施行一系列的信用管制措施。由於房價與物價的漲幅差距在疫情後進一步擴大，央行於2024年9月開始執行的第七波信用管制使房市在2025年上半年整體呈現「量縮價跌」的趨勢。各地區表現差異明顯，初步顯示對2025年上半年房價有達抑制效果，惟消費者是否因此改變對中長期房價上漲的預期，尚難斷定。

根據調查結果顯示，有三成六的消費者預期台灣半年後房價將會下跌或與今年4月調查時差異不大。至於預期半年後房價會上升的消費者將近六成，但其中多數認為半年後房價上揚幅度小於5%，平均預期漲幅為2.7%。

在CPI變化預期方面，則有八成九的消費者預期一年後CPI仍會上升，其預期上升幅度的中位數為2.5%，仍處高檔。雖然CPI通膨自今年3月以來已有所緩解，5月CPI年增率在5月新台幣兌美元匯率升值及5月前油價下跌的影響下，跌至1.55%，為2021年4月以來的最低點。

不過，中研院表示，但由於調查時間落在今年4月初至中旬，適逢川普宣布關稅政策的前後時期，對股市造成重大負面衝擊並引發資本外流、新台幣兌美元匯率貶值，可能導致消費者4月時對未來一年通膨的預期持續偏高。

有超過四分之三的消費者預期一年後CPI年增率將超過2%。其中有42.7%的消費者認為最重要的因素即是美國關稅政策實施可能引起的全球貿易戰，導致全球生產成本提高。除此之外，有26.6%的消費者認為，主要原因在於農工原物料價格上漲；此外，約14.8%認為水電價可能調漲。

此外，調查結果還顯示，台灣消費者預期生活成本在一年後會增加比例為60.8%，平均上升幅度為11.6%。比去年同期預期增加比例63.8%和平均預期上升幅度12.9%，兩者均微幅下降。其中，消費者預期「交通與能源的經常性開銷」是上升最多的項目，達15.0%，「食物(含外食)開銷」漲幅則達13.7%。儘管在今年5月前油價呈現下跌走勢，台灣消費者在4月調查時仍預期未來交通與能源支出將顯著增加，可能與近期大眾運輸交通費用調升有關，包括台鐵已確定自6月23日起調漲票價，客運業者也可能於下半年提出運價調整申請。

此外，未來電價調漲的可能性仍然存在。而CPI食物類價格從2024年11月至2025年5月年增率連續高於3%，反映民生物資仍面臨成本壓力，使多數消費者認為未來一年內食物開銷可能進一步上升。