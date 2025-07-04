雙北這9區先跌價了！這因素信義區反成信用管制重災區

歷經房市震盪，以往為房價最高的雙北市，近期也出現價格修正。住商機構觀察實價登錄資料，比較台北市與新北市各行政區2025年上半年與去年同期中古房價，其中兩市共有9處行政區價格下修，且呈現兩極化，竟分別集中於台北市蛋黃區與新北市蛋白區。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，房市翻轉之際，買方回歸理性不願追高，是此次北市高價區與新北蛋白區跌價原因。

根據實價登錄統計，雙北部分行政區2025年上半年中古平均房價出現鬆動，其中以新北市泰山區跌幅最大，成交單價約43.4萬元，較去年同期下跌8.1%。

賴志昶表示，泰山區受惠於捷運建設與重劃區議題，近年來吸引不少建商進駐插旗，尤其在重劃區新案已上到6字頭之際，中古行情亦直線上揚，惟泰山相比新北市一線行政區而言較屬蛋白區域，加上捷運與重劃區等題材隨時間推移而鈍化，適逢市場逐漸趨冷，讓房價面臨修正。

另據實價資料，房價首屈一指的台北市信義區，今年上半年平均單價96.7萬元，相對去年同期年減5.0%；新北市土城區則下滑至53.2萬元，年減4.8%。

其他區域如台北市松山區跌至94.2萬元，年減3.9%；新北市三峽區年跌3.3%、均價41.2萬元；新北市八里區及鶯歌區則皆小幅下滑2.1%，均價分別為28.1萬元與33.1萬元；五股區下修1.2%、均價40.7萬元；而台北市大安區作為核心蛋黃區，即便抗跌力強，平均單價仍微幅修正至113.6萬元，年減1.0%。

整體而言，雙北房市進入盤整期，且集中於台北市蛋黃區與新北市蛋白區。賴志昶指出，北市信義、松山以及大安等北市傳統蛋黃區，房價具指標性，但也正因如此，在市場前景不明朗之際，又有央行信用管制影響，讓高資產族群出手更謹慎，加上區域房價較高，屋況多數不理想，讓買方不易追價；至於新北市如泰山、土城、三峽、八里等區，由於親民房價與捷運、台北港等建設題材加持，過往吸引置產買氣，惟面臨市場趨冷，買方尋求有未來性或較易轉手物件，對蛋白區房價接受度亦下滑，致使價位也出現修正。