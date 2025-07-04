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保健食品股拚海外擴張！大江擬設廠西班牙、軒郁開賣美日泰

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

隨著全球保健意識升溫，台灣保健食品業者積極揮軍海外，尋求營收新動能。近期包括大江（8436）、軒郁（6703）與加捷生醫（4109）三家業者同步擴展海外市場，從歐洲、美國、日本、東南亞到中國市場全線進擊，搶攻國際營收成長動能。

大江以保健食品代工為主，公司表示，今年計畫將在西班牙設立歐洲首座生產基地，作為切入歐洲市場的重要據點。西班牙不僅具備地理位置優勢，更是全球營養保健食品大展「Vitafoods Europe」的主辦地，對接產業資源便捷。此次採取輕資產模式，預計買下當地既有廠房後自行設立產線，以提升在地生產能力與交期效率。大江目前在歐洲已打入德國、義大利與法國等市場，隨著產線落地，未來有望進一步拓展更多國家市場。

以自有品牌為主的軒郁也強化海外推進力道。公司表示，下半年旗下多項產品將陸續取得進口許可，預計在美國、日本與泰國等市場展開銷售，帶動海外營收放量。軒郁已在印尼、香港、新加坡、馬來西亞、越南、菲律賓等地建立銷售據點，未來三年將鎖定亞洲與北美為成長主軸，並透過本地化產品調整、數位行銷與策略合作夥伴擴大品牌聲量，目標實現國際市場營收占比維持雙位數成長。

加捷生醫則瞄準中國市場潛力，預計最快今年下半年透過跨境電商平台上架商品。公司表示，已完成近十項產品的中國海關核備，並同步尋求當地經銷合作，以擴大通路覆蓋。未來除跨境通路外，也將視市場反應評估更進一步的在地佈局，明年可望為營運增添新成長動能。

保健食品產業受惠全球健康風潮與消費升級，出口動能日益強勁。生技業者指出，根據聯合國最新報告，2050年預估世界人口將達98億人，其中65歲以上的老年人口將超過15億人，約佔總人口的16%。相較於2017年世界人口總數為76億人，老年人口為7億人，約佔總人口僅9%，世界人口結構正迅速老齡化。另一方面隨著醫療科技的進步，人類的平均壽命也越來越長，世界衛生組織指出2019年全球人口的平均壽命為72歲，2030年時將達到74.3歲，預防保健成為各國消費者最關注的議題之一。

保健食品 營收

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