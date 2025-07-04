房東貪婪？大巨蛋忠孝商圈店面空置增多、10間有1間

戴德梁行公布最新商用不動產市場調查指出，今年二季忠孝商圈空置率自上季8.94%回升至10.06%，等於十間有一間空置，顯示大巨蛋活動雖持續帶動周邊人潮，但對於商圈店面⾧期效益仍待觀察。

北市其他商圈，西門商圈部分，空置率維持在低檔的4.99%，商業活動暢旺，精華地段店面去化快速，租金有走高趨勢。中山南京商圈則持續受益於線形公園人流，空置率再下降至4.73%，商業表現穩健。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，近期東區商圈的空置率再度走高，一來是大巨蛋營運後，部分房東對租金再度燃起期待，租金行情也一度出現一小波漲勢，在租金負擔提高之下，店家的進駐意願也略有下滑。

其次，大巨蛋已營運逾一年半，有意願在東區商圈拓點的店家，大多已完成佈局，展店需求也略為下降，使店面空置率回升。

此外，大巨蛋園區內的遠東Garden City百貨，從2024年5月起陸續分區開幕，隨著百貨公司的消費機能愈來愈完善，被留在園區內的人潮也愈來愈多，也使得周邊商圈的外溢效益稍減。

加上東區商圈的徒步環境不比西區的南西商圈、西門商圈，導致百貨與街邊店的人潮串聯產生斷點，東區商圈的復甦之路也因而跌跌撞撞。

他表示，東區商圈在大巨蛋啟用前，有好一段時間的店面空置率都超過1成，大巨蛋營運後，受惠大型活動人潮帶動，空置率逐漸下降，即便近期回升到10%左右，空置率仍優於大巨蛋啟用之前，大巨蛋仍具有活絡商圈的效益。