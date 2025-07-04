程曦搶數位服務商機 承包政府專案近十年、評鑑五度奪金

數位轉型整合服務廠商程曦資訊（6898）4日宣布，團隊承包的桃園市政府委外營運的「桃園1999市民諮詢服務熱線」，成功榮獲「2025台灣服務業大評鑑金牌獎」，並且五度獲得金牌獎，展現程曦資訊集團作為桃園市政府營運夥伴，在數位轉型、創新服務與社會責任方面的卓越表現。

「台灣服務業大評鑑」已持續舉辦14年，面對近年來台灣服務業普遍「缺工」的問題，政府部門及民間企業對客服委外的需求成長幅度明顯，今年的評鑑亦著重強調數位與人文的結合，以及服務的包容與整合。而程曦接下「桃園1999市民諮詢服務熱線」的運營任務將近10年，以數位創新為基礎，提供多語言和無障礙的服務設計，已然成為市民與政府之間的重要橋樑，程曦持續優化服務效率及品質，使1999得運用數位科技和大數據分析，提供高效、便捷且具人情味的服務體驗，滿足不同市民群體的需求。

為提供更優質的客戶服務品質，程曦積極推動數位化服務，通過自動化系統和人工智慧技術優化服務流程，快速歸納、整理並優化知識內容生成程序，提供即時準確的客服應答，提升智能客服的信度與效度，減少對人力的依賴，並確保服務品質穩定，這不僅幫助企業有效應對缺工問題，也讓市民在需求高峰期依然能享受到高效穩定的服務。

展望未來，程曦強調，團隊仍將持續深耕客戶服務領域，深化對外部及內部AI技術的應用，降低營運成本，同時提高員工效率與服務品質，強化智能客服性能，優化客戶關係服務價值，維持公司中長期的營運成長動能。