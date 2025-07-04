PPSEAWA 青年培力「蓄勢待發 翱翔國際」開始報名

泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會（PPSEAWA Taiwan）主辦、外交部非政府組織（NGO）國際事務會指導的改變世界就要這Young VII「蓄勢待發 翱翔國際」國際青年培力講習活動，即將於8月21日至8月22日在外交部外交及國際事務學院2樓國際會議廳（台北市敦化南路1段280號）舉辦。

PPSEAWA Taiwan名譽理事長陳淑珠表示，這項活動已邁入第七年。2025年的主題為「蓄勢待發 翱翔國際」，著重於全球的政治與經濟變遷以及國際合作。課程內容將結合聯合國的永續發展目標（SDGs），透過專家分享和國際對話，協助年輕人在快速變化的世界中適應新環境，勇敢展現自我，邁向國際舞台。

PPSEAWA Taiwan理事長陳曼君進一步說道，這次活動目的是提供年輕人多元化的理論學習與實踐應用，幫助青年們培養國際能力的涉獵與滋長。第一天早上邀請到外交部NGO國際事務會執行長江振瑋致詞，並演講「青年走出去、提升跨域行動力」。今年並再次邀請，德州山姆休士頓州立大學政治系翁履中博士主講：「全球化與再全球化！全球秩序的重構與台灣的未來」，精彩可期！下午則有：資策會所長洪春暉主講：「AI發展趨勢下台灣產業的機會與挑戰」，國立中興大學國際政治研究所所長楊三億主講：「往何處去？俄烏戰爭的前世與今生」，國立臺北大學法律學院院長侯岳宏主講：「聯合國永續發展目標(SDGs)與勞動法」，台中市山陽國小校長王派仁與瑞城國小余國光老師一齊分享：「老台灣 新民謠」。

第二天邀請前外交部長、對外關係協會會長林永樂主講：「歐盟統合發展與台灣–歐盟關係」，工研院產業科技國際策略發展所所長林昭憲主講：「策略形成與價值創造」，為台北101打造燈光秀的『袁宗南照明設計』袁宗南大師主講：「光永續 Sustainable Light」，東海大學EMBA專任教授王鳳奎主講「AI共舞：未來職場進化論」，臺灣通傳智庫創辦人黃采瑛博士分享：「社群時代必備的媒體識讀能力」，最後並由PPSEAWA國際總會會長Mondhiya Bhangsbha向與會的青年朋友們介紹PPSEAWA在聯合國的角色與響應。

這屆課程內容豐富，並且完全免費，最新課程內容及相關訊息以網站ppseawa.org.tw/N/公告為主，學員全程參與這次培力講習，會提供研習證明書。如有任何疑問，歡迎致信：taiwan.ppseawa@gmail.com。報名連結：https://forms.gle/u28CHpzRTTt8SZ9o7，即日起至2025年7月31日止