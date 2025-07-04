華航帶頭響應國軍升等禮遇…「幫忙做功德」股東會時準備被罵翻！

國軍搭機優先升等政策，隨著總統賴清德喊話，華航董事長高星潢積極協調國內多家航空業者配合，力挺國軍登機禮遇。7月1日新制上路後，已有11名軍人享受優先登機，升等政策更成為近期市場與社群熱議焦點。究竟這樣的「敬軍愛軍」措施，是實質福利還是爭議特權？各方聲音分歧。

行政院發言人表示，國際線軍人優先登機措施已經啟動，目前有11人受惠。對於升等部分，由華航董事長發動協調各航空業者，盼能進一步提供軍人商務艙禮遇，並強調國營企業主動支持政策。國防部則感謝政府重視國軍，期待後續各界順利溝通，共同展現對前線守護者的肯定。

對於華航響應軍人升等，不少網友表達支持、也有強烈反彈。

不少人直接肯定「明天下單買一百張用行動支持華航」、「確實是德政」、「軍愛民 民敬軍」。

另一派則尖銳批評政策方向「但你不像股東啊」、「股東會幹死 幫忙做功德」、「股東當成傻子嗎」、「以後不搭華航了，北爛」。

更多人質疑公平性及實際執行「優先登機其實沒啥意見 無條件升等那這公司沒救了」、「這什麼標題= = 優先登機才確定了吧」、「馬屁拍成這樣」、「民主時代搞特權」、「警消護理人員不是人就對了」。