雞蛋滯銷產地急降價！蛋農怒批「未協調」…網：早餐加蛋何時回10元

2025年起，台灣報稅制度迎來重大變革。首次將「租金支出」從列舉扣除額改為特別扣除額，最高可抵達18萬元，成為租屋族可直接抵稅的新利器。同時，囤房稅2.0亦同步上路，企圖透過稅制調整釋出空屋。Ours都市改革組織的政策研究員洛書認為，囤房稅2.0年增數千元稅收不易讓多屋族釋出空屋，反而易成為房東調漲房租轉嫁成本的動機。

2025-07-04 07:15