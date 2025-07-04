雞蛋滯銷產地急降價！蛋農怒批「未協調」…網：早餐加蛋何時回10元
夏天雞蛋賣不動，北市蛋商公會宣布產地價和批發價雙雙下修，想藉降價救市。不過蛋農怒轟「完全沒協調」，倒貼成本還被突襲，呼籲公平會查明價格結構。PTT熱議「蛋價都降了，早餐加蛋什麼時候才會回到10元？」
蛋商公會指出，天氣炎熱加上學校放暑假，蛋銷量直直落，倉庫幾乎爆滿，降價是不得不的決定，盼蛋農自主減產平衡市場。蛋農則怒批「降價沒通知」，且現行售價早已低於每台斤約28元的生產成本，認為批發與產地價差過大、制度不透明，要求官方介入保障權益。農業部數據也顯示，全台雞蛋產量超出需求，供應明顯過剩。
不少網友對於降價政策無感，終端售價依舊堅挺，紛紛留言「加蛋還是15元，什麼時候變回10元？」、「漲價時候都說成本，現在降價沒人要調整」、「早餐店一顆蛋加20元，誰敢加？」、「物價只會漲不會跌」。
另一派則討論產業結構與各方成本「蛋一顆不只是蛋錢，還有人工、租金」、「覺得貴就自己買回家煎，成本省一半」、「早餐店很好賺你就去開啊」、「超商茶葉蛋比早餐店還便宜，太神奇」。
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