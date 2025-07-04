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聚茂生技「Ab寵物」亮相台北寵物展 搶攻健康市場新藍海

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導
聚茂生技「Ab寵物」亮相台北寵物展。（聚茂生技／提供）
聚茂生技「Ab寵物」亮相台北寵物展。（聚茂生技／提供）

聚隆集團旗下聚茂生技股份有限公司，除了經營原先居家機能性紡織品之外，也正在拓展寵物市場領域。旗下品牌「Ab寵物」宣布進軍寵物保健市場，2025年7月4日至7日參加台北世貿寵物展（攤位編號K1302），首度發表旗下Ab寵物品牌最新「汪關健」與「喵關健」營養補充品，積極搶攻台灣快速成長的毛孩經濟。

根據內政部統計，2024年全台新生兒人數僅約13.4萬人，寫下歷史新低；反觀寵物飼養數量卻逐年攀升，犬貓總數突破270萬隻，已遠超新生兒數20倍。顯示「毛孩」正逐漸取代傳統家庭成員角色，「寂寞經濟」正在快速轉化為「毛孩經濟」，成為驅動消費市場的新興引擎。

聚茂生技總經理賴明毅表示：「現代飼主在意的不再只是基本飼養，而是整體健康管理。我們專注開發天然、安全的營養品，期望協助毛孩擁有更健康的生活品質。」

這次推出的「汪關健」與「喵關健」系列，歷經長時間研發，採用市場罕見的頂級複方配方，包括專利Bio5古菌與全天然植物型營養素，專為關節健康、皮膚毛髮養護及營養平衡三大面向設計，致力於提供犬貓更天然、有效的健康支持。

聖安動物醫院院長姚正峰獸醫師亦參與研發，他表示：「飼主對寵物健康的重視，已推動產業朝向更高標準發展。未來的寵物產品需要同時兼具天然成分與吸收功效，這是提升市場信賴的關鍵。」

隨著寵物照護觀念不斷演進，保健食品正從傳統單一營養補充，轉向複方配方與犬貓個別化配方設計，反映出市場成熟度的提升與產品力的競爭。不僅如此，寵物醫療、營養與預防保健之間的界線也日益融合，為整體產業帶來新的價值鏈重構機會。

聚茂生技將於台北世貿寵物展現場提供產品諮詢、試吃體驗，並推出展場限定優惠及打卡禮活動，期待與更多毛爸媽分享健康照護新趨勢。賴明毅補充表示：「從『嬰兒經濟』邁入『毛孩經濟』，寵物已成為許多人心靈上的陪伴。企業若能以同理心打造優質產品，深化人與毛孩的情感連結，將是未來贏得市場的關鍵。

寵物 新生兒

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