「軍人吃飯要打折」經濟部要求惹火餐飲業！網轟：全民做功德時代來了

總統賴清德日前拋出「國軍搭機可升等商務艙」引發議論，現在又傳出經濟部商業發展署要求餐飲業者給軍人折扣，甚至不能只送小菜，得「明確折價」，讓不少民間企業大喊吃不消。

根據《聯合報》報導，多家餐飲業者收到經濟部函文，被要求在軍人用餐時提供折扣優惠，且不能流於形式。業者怒批「政府一句話就要我們掏錢」，質疑政策是「慷他人之慨」，將壓力轉嫁給民間企業。

長榮、華航兩大航空工會也發出聲明，質疑軍人升等政策涉及公司營運，並可能損及股東與旅客權益。交通部與觀光署則回應，軍人節將規劃優惠，行政院長卓榮泰也表態將「協調各部會與民間單位推出更多福利」。

編輯推薦 經部要求軍人用餐給折扣 餐飲業反彈

不少網友強烈反彈政府要求業者提供軍人折扣，痛批「經濟部給錢啊，不要凹民間」、「我請客你出錢，這是哪門子的政策？」認為此舉根本是轉嫁成本，「餐飲業利潤就不多了，還要硬擠出折扣」、「軍人不是乞丐，這樣只會讓人民更反感」。

更有留言質疑公平性「軍人有升等、吃折扣，那消防、醫護呢？」、「不如回到18%，或直接發軍人券吧」、「這根本是製造對立，把軍人形象搞臭」。

也有部分網友認為可視情況試辦，但應搭配配套措施，「如果軍人節限定優惠還說得過去，長期就太扯」、「應該政府補助，不該逼企業吸收成本」。整體風向多質疑政府作法粗暴，擔憂政策將激化軍民對立，引發更多產業反彈。