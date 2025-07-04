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台幣升值效應 工具機業嘆50年來最慘時期

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

新台幣兌美元匯率昨（3）日收在28.828元、穩坐最強亞幣，一家重量級工具機大廠老闆說，這是他從事工具機產業50年來面對最慘的時期，如果新台幣持續升值，不排除年底要裁員三分之一。

台灣機械公會理事長莊大立無奈表示，「新台幣到底是強在哪裡，實在想不通」，業界放無薪假傳聞很多，下一步是裁員，開弓沒有回頭箭，大家要有心理準備。

一家老牌工具機大廠老闆大嘆，新台幣持續飆升，公司已經在做最壞打算，第一波先不再續聘外勞，目前外勞占該公司約十分之一人力，另外產學合作學生名額也暫時減少，如果再不行，就必須裁員。

業者表達，如果新台幣升值到28元，台灣機械業會倒一半，莊大立重申，因為他不是財經專家，所以真的無法預測。莊大立說，機械業近幾年持續向政府反映匯率問題，但政府根本沒有把企業心聲聽進去。

台幣匯率持續飆升，機械業成大苦主，不但嚴重侵蝕廠商獲利，很多業者也選擇暫時不接單，甚至是根本接不到訂單，因為競爭對手日本、南韓及中國大陸，匯率都沒有升這麼多，在國際市場台廠根本無法競爭。

程泰集團董事長楊德華表示，受到新台幣匯率飆升影響，加上關稅議題衝擊，今年6月以來，很多中小型工具機廠幾乎都接不到訂單，連帶影響許多供應鏈廠商。

台幣匯率 工具機 新台幣

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