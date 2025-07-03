航空業利多簇擁 Q3營運高飛

台幣升值的利基，搭配暑假出國旅遊續旺，航空客運載客率衝高，又有貨運復甦等題材加持，訂單表現也開始轉好，航空業者今年第3季營運吃定心丸，營收、獲利都有望向上。

航空業者說，雖然今年暑假的日本線因為地震傳言表現較淡，根據了解，華航（2610）、長榮航等業者今年暑假的訂位率都在八成以上，熱門航線則達到九成，這個部分，有望反映在第3季的營收、獲利上。

長榮航、華航及星宇等業者都指出，因市場傳出7月5日日本恐發生大地震，讓今年暑假旺季訂位情況遞延，7月5日後客人就會開始回流，台幣升值效應下，想帶小孩去日本旅遊家長就會開始訂位，再加上台幣升值催化出國旅遊跟著增加，看好下半年客運需求續旺。

國內指標航商長榮航也指出，航空貨運市場出現全新的商機，隨著科技大廠陸續回到美國投資設廠，近期發現，美國半導體供應鏈不夠完整，台積電亞利桑那廠將生產的晶圓產品運回台灣進行封裝，正觀察這個趨勢變化，未來會因應市場需求提供相關的航空物流服務。

隨著AI時代的來臨伺服器訂單強勁，伺服器運送需求僅4月因美國突然推出對等關稅衝擊出貨降溫，5月開始陸續出貨，6月已經出現急單爭取包機運送；到目前為止，台灣到北美的航空貨運價格還比去年更高。