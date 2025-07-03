中鋼組「綠電好市多」 過關 攜手中華電、日月光成立台智電
公平會昨（3）日宣布，日前召開委員會議，已通過由中鋼（2002）、中油、中華電、日月光、聯電與東和鋼鐵等六家企業共同成立「台灣智慧電能公司」（簡稱台智電）的結合案。
公平會表示，經審查後，認定台智電不會對市場造成限制競爭，決定不禁止其結合。台智電有「綠電好市多」之稱，經濟部希望透過該平台統購分銷，購買3-1及3-2期離岸風場一定比率後，再以少量、短年期方式賣出，提供產業購買彈性。一方面中小型企業可買到綠電，二方面由中鋼等信評良好企業出面購電，有助開發商取得融資，加速離岸風場開發。
公平會指出，此案符合《公平交易法》規定的事業結合型態，且達申報門檻，業者依法完成申報程序，六家公司擬共同經營台智電公司從事離岸風電購售業務，提升綠電採購彈性。
公平會分析，台智電目前尚未營運，未來將向3-1、3-2期開發業者洽購離岸風電，並轉售給售電業及終端用戶，且不涉及其他再生能源，短期內對市場影響力有限，所購電力主要供股東企業自用，數量亦有限，不致形成市場排擠。
此外離岸風電已有明確買方資格與市場機制，結合前後並未改變既有制度設計，其他用電戶仍可自由採購，台智電未來也須與其他售電業者競爭，無法壟斷離岸風電市場。公平會指出，現階段再生能源市場結構仍多元，除離岸風電外，還有太陽能等綠電選項，競爭者眾多，台智電難以形成高價封鎖或供電排他等效果。
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