36億價金爆出爭議 泰山投資街口案延燒

泰山（1218）投資街口母公司街口金科涉訟，泰山提起返還36億元股款經一審判決勝訴，並得假執行，傳出最近扣押執行竟發現街口諸多帳戶近乎歸零，對此，街口強調絕非事實，正加速上訴二審盼法院還公道。另，電子支付營運正常，且財務狀況穩健，不影響任何用戶權益。

泰山前年爆發經營權之爭，現任經營者主張，前經營團隊決議以36億元取得街口金融科技40.39%股權違法而無效，狀告法院要求街口金科返還投資款35.958億元，並加計年息5%。5月13日台北地方法院一審判決街口須全額返還本金及5%年息，但街口仍可上訴。

不過，傳出法院執行假扣押時發現相關帳戶近乎歸零，泰山不排除聲請管收。街口金科董事長胡亦嘉暗諷只有逃亡的人才會幻想所有人逃亡，正加速上訴二審期盼法院還以公道。