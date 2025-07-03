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華航、長榮、星宇機票變貴了 本月起加收燃油附加費

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
因應國際油價波動，三家國籍航空宣布，自7月7日起調漲燃油附加費。聯合報系資料照
因應國際油價波動，三家國籍航空宣布，自7月7日起調漲燃油附加費。聯合報系資料照

華航（2610）、長榮航空、星宇航空公告，因應油價上揚，7日起加收燃油附加費，短程約加收新台幣505元、長程線加收1,300元。航空業者說，加徵的費用將反映在機票價格上，換言之，近期機票可能要變貴了。

航空燃油會著全球油價變動立即反應，油價下滑也會調降加收費用。因應國際油價波動，三家國籍航空宣布，自7月7日起調漲燃油附加費。短程線將從15美元（約新台幣433元）調升至17.5美元（約新台幣505元），長程線則從39美元（約新台幣1125元）調升至45.5美元（約新台幣1313元）。

三大業者對航空燃油加收情況
三大業者對航空燃油加收情況

上述三家航空公司公告，因應近期國際油價飆漲，要開始加收燃油附加費，自開票日2025年7月7日起台灣地區出發行程調整客運燃油附加費。航空業者表示，台灣地區收取客運燃油附加費說明，已報請民航局轉報交通部備查。

業者解釋，航空公司會根據燃油價格的波動收取燃油附加費，這次徵收客運燃油附加費，主要是反映國際油價突然大漲，航空公司成本急速攀升壓力。

華航、長榮航、星宇航空表示，依中油2025年7月公告航空燃油一桶價格92.99美元，及基準油價每桶40美元，每運送一名長、短航線旅客，新增燃油成本支出分別為191.49美元及41.29美元。扣除奉准徵收的附加費後，航空業者仍必須自行吸收大部分新增燃油成本支出，長程與短程預計分別吸收約80%與60%。

據了解，燃油成本原本就是航空業者最大的支出，根據各家公布的財報數字，燃油成本約各家營業支出近三成；加收燃油附加費用是長期以來的營運模式，油價下滑也會把費用降下來。

今年4月7日航空燃油短期航線是加收17.5美元，長程線加收45.5美元，由於油價走低，所以在5月8日也跟進調降燃油附加費用，短程線改加收15美元、長程線則收取39美元。

國內的航空業者指出，現在價格相對低檔，對航空業的獲利造成壓力，但仍在可控範圍內；國內的華航、長榮航等業者都經歷過油價高漲的時代，市場也有合理的燃油附加費用計算方式，可以降低油價上漲的壓力。

國際油價 新台幣

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