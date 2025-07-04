泓辰攜法商 開發電池技術
電池正極材料商泓辰（3616）昨（3）日宣布，參與法國石油業巨擘道達爾（Total）全資子公司Saft與工研院的第三期合作計畫，攜手開發下一代磷酸錳鐵鋰（LMFP）電池技術。其中，最關鍵材料就是採用泓辰LMFP產品。泓辰預計，伴隨計畫開展，多項應用將逐步貢獻營收。
泓辰董事長陳宏力指出，為強化三方合作，Saft團隊近日已到泓辰完成審廠，針對研發、生產、品管等進行深度評估，給予極高評價。
工研院材化所所長邱國展表示，工研院的第一期合作案完成LMFP及LMFP-NMC複合電池配方技術研究，第二期強化雙層塗布技術，並將LMFP導入固態鋰金屬電池，這是台灣電池材料技術進軍國際市場的重要里程碑。其中，泓辰扮演關鍵角色，提供客製材料給工研院。
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