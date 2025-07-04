快訊

準颱風「丹娜絲」明逼近！ 專家：「2地區」首當其衝 周日影響最大

就業報告激勵 史指那指再創新高、道瓊上揚344點

中油、中鋼當淨零領頭羊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

經濟部規劃讓國營事業以身作則，由中油中鋼（2002）擔任減碳領頭羊。中油規劃以六大措施，預計2035年較2005年基準年減碳51.5％；中鋼則推動九項減碳措施，在2035年時較基準年減量23.6％。

據中油減碳旗艦計畫，依現行技術及轉型規劃，中油盤點2024至2035年減碳潛力，以推動使用低碳燃料、提高能源效率、能源回收利用、使用再生能源、導入負碳技術及煉製生產模式調整等六項減碳措施。

至於中鋼減碳旗艦計畫，中鋼基於現有技術及資源下推動八項減碳措施，包含高爐使用低碳原料等；另於2035年在關鍵條件具備情況下，會有第九項措施，將增用廢鋼減用鐵水策略新增電弧爐減碳效益。

中油 中鋼 減碳

延伸閱讀

中鋼、中油、日月光等6業者共營離岸風電售電平台 公平會放行

中油三接潛水員溺斃 現場停工、職安調查開罰

中鋼 6月出貨月減11%

影／遭控涉金門運油弊案 陳雪生：單純協調中油幫忙

相關新聞

租金列特扣、囤房稅2.0上路 憂房東報復怎麼做？專家籲補貼透明化 推租金實價登錄

2025年起，台灣報稅制度迎來重大變革。首次將「租金支出」從列舉扣除額改為特別扣除額，最高可抵達18萬元，成為租屋族可直接抵稅的新利器。同時，囤房稅2.0亦同步上路，企圖透過稅制調整釋出空屋。Ours都市改革組織的政策研究員洛書認為，囤房稅2.0年增數千元稅收不易讓多屋族釋出空屋，反而易成為房東調漲房租轉嫁成本的動機。

餐飲業搶人 麥當勞放大招 下半年要招千人 儲備幹部起薪42,900元

暑假旅遊與聚餐潮將至，餐飲業人力需求強勁，搶人大戰升溫。速食龍頭麥當勞昨（3）日宣布，為因應營運成長與暑假人潮，下半年將...

經部砸150億助製造業減碳 汰換高成本製程設備、推動汽電共生等

為達2030年減碳目標，經濟部今（4）日將舉行製造部門減碳旗艦行動計畫社會溝通會議，「產業自主減量旗艦計畫」將首度亮相。...

中油、中鋼當淨零領頭羊

經濟部規劃讓國營事業以身作則，由中油、中鋼擔任減碳領頭羊。中油規劃以六大措施，預計2035年較2005年基準年減碳51....

餐飲業福利加碼 留住員工

餐飲業人力需求飆升，各連鎖餐飲集團除擴大徵才、調升起薪外，也加碼推出員工持股信託、家庭假與中高齡友善措施等福利，力拚留才...

泓辰攜法商 開發電池技術

電池正極材料商泓辰昨（3）日宣布，參與法國石油業巨擘道達爾（Total）全資子公司Saft與工研院的第三期合作計畫，攜手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。