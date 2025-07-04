中油、中鋼當淨零領頭羊
經濟部規劃讓國營事業以身作則，由中油、中鋼（2002）擔任減碳領頭羊。中油規劃以六大措施，預計2035年較2005年基準年減碳51.5％；中鋼則推動九項減碳措施，在2035年時較基準年減量23.6％。
據中油減碳旗艦計畫，依現行技術及轉型規劃，中油盤點2024至2035年減碳潛力，以推動使用低碳燃料、提高能源效率、能源回收利用、使用再生能源、導入負碳技術及煉製生產模式調整等六項減碳措施。
至於中鋼減碳旗艦計畫，中鋼基於現有技術及資源下推動八項減碳措施，包含高爐使用低碳原料等；另於2035年在關鍵條件具備情況下，會有第九項措施，將增用廢鋼減用鐵水策略新增電弧爐減碳效益。
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