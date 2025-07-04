餐飲業福利加碼 留住員工

餐飲業人力需求飆升，各連鎖餐飲集團除擴大徵才、調升起薪外，也加碼推出員工持股信託、家庭假與中高齡友善措施等福利，力拚留才與提升員工向心力。

餐飲業者普遍認為，唯有建構長期誘因與共好機制，才能在競爭激烈的勞動市場中吸引穩定人力，支撐營運擴張與門市成長。

員工持股制度逐漸成為餐飲業者強化留任機制的重點工具，透過公司提撥獎勵金或提高參與誘因，讓員工共享企業經營成果。目前包括王品（2727）、豆府及全家餐飲皆已導入此制度，其中，全家餐飲自今年5月起推出員工持股信託，為業界少見開放基層第一線員工參與的做法，透過每月定期定額方式投入部分薪資，公司相對應每月提撥獎勵金信託，提供正職人員享有50%以上獎助金，副店以上管理階級更享有100%獎助金，不僅建立共享機制，也協助員工累積第二退休金，成為吸引與留才的重要誘因。

速食龍頭麥當勞則著重家庭友善，正職員工自入職第一年起即享有十天特休與七天家庭日假期，全年共可休假123天；今年起因政府宣布恢復四天國定假日，麥當勞員工再增加四天假期，全年可休127天，任職滿十年還有可觀的年資加給特休。