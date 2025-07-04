經部砸150億助製造業減碳 汰換高成本製程設備、推動汽電共生等

為達2030年減碳目標，經濟部今（4）日將舉行製造部門減碳旗艦行動計畫社會溝通會議，「產業自主減量旗艦計畫」將首度亮相。經濟部規劃未來五年投入150億元，四路並進推動製造業自主減碳，估可減碳370萬噸。

旗艦計畫四大推動重點，首先是針對「難減」產業，協助汰換高成本製程設備，協助鋼鐵業製程中的加熱爐改善可減少排碳六成；其次，推動汽電共生煤轉氣，透過設備燃料替代，若以天然氣替代燃料煤，可減少排碳三成。

第三，利用AIoT、智慧控制、能源管理系統，達到點線面的整廠節電；最後，針對中小製造業，繼續精進人才培育、輔導、補助等。

經濟部產發署2005年起與工總和鋼鐵等產業公協會及企業合作投入減碳，至2024年減碳績效累計超過1,800萬噸，投資金額超過1,000億元。

然而距離減碳目標仍有距離，分析主因為國內新增多項投資案，導致電力需求增加，鋼鐵等「難減」部門的減碳技術未成熟。

為使製造部門減碳旗艦計畫順利推動，經濟部規劃「產業自主減量旗艦計畫」草案，將減碳對象以規模分項，分為碳費徵收對象等大排放源，與14萬家中小製造業兩大類，在2026年至2030年投入150億元、減碳370萬噸。

碳費徵收對象等大排放源，預計每年提供300家次的訪視輔導、每年200家次的診斷輔導等技術指導。

針對中小型製造業，每年至少培訓8,000人次、每年至少輔導2,000家廠商，以資金補助協助企業設備汰舊換新、設備整合AIoT創新節能減碳，預計每年至少補助600家廠商。