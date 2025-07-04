餐飲業搶人 麥當勞放大招 下半年要招千人 儲備幹部起薪42,900元

暑假旅遊與聚餐潮將至，餐飲業人力需求強勁，搶人大戰升溫。速食龍頭麥當勞昨（3）日宣布，為因應營運成長與暑假人潮，下半年將擴大招募1,000名正職員工，今年3月並將儲備幹部起薪調升至42,900元，漲幅超過8%。

在暑假旺季與人力吃緊雙重壓力下，國內其他大型連鎖餐飲業者也紛紛啟動人力布局，合計開出逾2,000個職位，包括王品（2727）下半年預計招募600人、築間與三商餐飲下半年將各招募500人、豆府目標補足450人、乾杯集團則開出200個職缺，顯示餐飲業正全面備戰暑期檔期與下半年展店計畫。

台灣麥當勞宣布下半年將擴大招募正職人力，包含儲備幹部與正職服務員兩大類別，分別開出300名與700名職缺，積極吸納社會新鮮人、中高齡與二度就業者。目前麥當勞全台45歲以上員工已突破4,800人，年增逾三成。

麥當勞人力資本事業群資深協理陳志豪表示，麥當勞已在今年3月調薪，通過訓練期後，成為正式儲備幹部，起薪由42,400元調升至42,900元；此外，副理與經理起薪亦同步調升，分別為49,200元、59,700元，希望吸引更多好人才加入。

不只麥當勞加薪搶人，王品集團今年也啟動二波調薪計畫。公司表示，今年3月全集團平均調幅3%、調幅最高達15%，等於直接加薪千元到5,000元不等，下半年調薪計畫正在研擬，預計9月調整。同時下半年預計招募600人，涵蓋儲備幹部、主廚、內外場等職缺。王品也廣邀中高齡、二度就業族群加入，截至今年6月中高齡員工人數年增22%。

築間表示，現階段除了人力銀行網站開立職缺之外，並配合全台各縣市政府舉辦之聯合徵才活動徵才，預計下半年招募500人。三商餐飲也表示，目前在全台招募約500名新進人員，職缺包含儲備店長、儲備幹部，以及中高齡友善職位。

豆府表示，今年度下半年將有十間新展店，包含既有店的人才需求，將擴大招募450位新夥伴，儲備幹部薪資最高上看5.5萬，為了鼓勵同仁的留任率，今年年初已全面調薪，更加碼發放久任獎金，本月亦將針對優秀夥伴再加碼調薪。王座餐飲近期也透過加薪積極徵才，上半年調薪幅度4~6%，下半年將再調薪，預計幅度5~8%。