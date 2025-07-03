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太平洋房屋推「生活適配新主張」目標房仲提升為生活顧問

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
太平洋房屋歡慶40周年，並同步推出開創性的全新概念—「生活適配新主張」；左至右依序為太平洋房屋總經理徐福龍(左一)、董事長孫寶國(中)、副總經理陳宏勝(右)。太平洋房屋提供
太平洋房屋歡慶40周年，並同步推出開創性的全新概念—「生活適配新主張」；左至右依序為太平洋房屋總經理徐福龍(左一)、董事長孫寶國(中)、副總經理陳宏勝(右)。太平洋房屋提供

深耕台灣房仲市場的太平洋房屋3日宣布品牌成立40周年，同步推出開創性的全新概念—「生活適配新主張」，希望將房地產仲介提升為生活顧問，由單純交易提升至對未來生活需求的全方位考量，目的為消費者提供更值得信賴、更貼合個人需求的購屋體驗。

太平洋房屋強調，公司深切關懷購屋者的居住需求，並主動針對購屋者在乎的方向，提供更全面的建議，這項舉措將彰顯太平洋房屋一貫秉持的「良善正直、真誠在乎」企業精神。

太平洋房屋董事長孫寶國表示，太平洋房屋以「家，適配最好」為出發點，始終深切關懷每位購屋者的居住需求，並於屆滿40周年之時，提出「生活適配」全新主張，可依消費者的條件，提供符合需求的居住環境，讓買房不僅只是購買一個硬體，更是購買未來的生活，因此在過程中會主動提醒購屋者可能在意的重點，避免走冤枉路，進而大幅增強購屋者信賴感。

孫寶國指出，太平洋房屋不僅期許成為購屋者信賴的房仲業者，更期待能成為協助購屋者尋找「生活適配」環境的專業顧問，提供更貼心、全方位的服務。

太平洋房屋總經理徐福龍分析，許多購屋者常面臨隱性問題，例如交通看似便利但卻常塞車、且房貸負擔超出預期，以及學校雖近、卻非學區，造成學童就學不便。

徐福龍表示，，太平洋房屋不只協助找房，更主動提供這些生活層面的全方位考量，甚至協助查詢學區，確保購屋者找到真正符合需求且安心的「生活適配」環境，提升購屋滿意度與居住需求，成就所有購屋者心中的理想家園。

徐福龍指出，太平洋房屋40年來始終秉持「良善正直、真誠在乎」的企業文化，以及「促進房屋流通，保障交易安全」的服務信念與宗旨，圓滿完成每一位客戶的託付。未來太平洋房屋將持續堅守核心精神，透過科技創新不斷提升服務效率與品質，積極迎合數位時代的發展，致力於為所有消費者提供更優質的服務，實現每個人對「生活適配」的實踐，共同開創更美好的居住生活。

太平洋房屋自1985年成立以來，以「公平、公正、公開」的經營理念，始終走在業界尖端；孫寶國表示，太平洋房屋不僅是國內首家合法的不動產經紀業，更率先開創多項創新服務，由最初的公開成交行情開展先河，這一舉動為後續政府推動的「實價登錄系統」奠定了價格公開透明的基礎。

孫寶國指出，太平洋房屋推出水電保固、買賣權益說明書，也為政府日後所推行的「不動產說明書」埋下先例，保障消費者購屋權利；太平洋房屋也是第一家推出銀行履約保證制度的不動產交易業者，建立付款保障機制，也促使現今市場上履約保證公司陸續成立。這些創舉都深遠奠定了太平洋房屋在市場上的領導地位與信賴基礎，持續為消費者打造安心的交易環境。

房仲業者 消費

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