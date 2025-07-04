智慧經營／五福旅遊董事長許順富 旅遊經濟 信任領航

熬過新冠疫情，創立於1988年、從高雄起家的五福旅遊（2745），在疫後快速重回成長軌道，連續兩年每股純益以7.87元、9.07元創高，今年來也持續繳出亮眼成績。董事長許順富以「誠實苦幹」的經營哲學，撐過SARS、新冠疫情兩次旅遊業寒冬，也帶領公司在後疫情時代繳出亮眼的獲利成績。他說：「旅遊是一門信任的生意，而門市，就是我們與顧客之間最重要的橋樑。」

誠實苦幹 精益求精

這位旅遊業老將，用35年的經營經驗，重新定義了什麼是以信任為核心的旅遊經濟。他的管理哲學建立在「誠實苦幹、精益求精」的原則上，這也是他投入旅遊產業以來始終如一的經營信念。

對他而言，門市不只是銷售據點，更是品牌與顧客信任關係的接觸面。他認為，在地互動與人情味，是旅遊業無法被取代的價值所在，唯有腳踏實地累積信任，才能打造永續經營的基礎。

回過頭看疫情對旅遊業的衝擊，許順富說，這場突如其來的全球危機對旅遊產業帶來深遠影響，也考驗業者的應變能力與韌性。在歷經前所未有的挑戰後，旅遊市場雖迎來新一波熱潮，但同時也面臨旅客行為與需求劇變，迫使整體產業進行結構性革新。

而這一波旅遊業的復甦仰賴創新的商業模式、更高效的營運管理，以及對健康安全的高度重視，而數位轉型更已從選擇變為必然，是所有業者邁向新常態的關鍵策略。

此外，五福今年啟動疫後最大一波實體展店計畫，預計新增六家門市。5月，高雄澄清與台北南京復興兩店相繼開幕，6月還將插旗彰化員林。其中，南京復興門市採飛機機艙概念設計，還設有象徵五福起家的「富士山主題牆」，由一位擁有20年經驗的資深同仁升任店長，從內部培養的管理幹部，讓品牌文化與服務精神自然延續。

許順富認為，疫情後的旅遊業早已不是價格取勝，而是體驗取勝。也因此，五福的門市不再只是開在熱門街口，也進一步選擇有社區感、有互動潛力的地點，像南京復興門市開幕時，便與復華里共同舉辦60人參與的「桐花季一日遊」，把「開幕活動」變成「社區參與」。

產品分級 體驗取勝

除了門市策略，五福在產品面也不斷升級，從包機團到高端定製行程、從節慶活動到文化深度體驗，產品線加上分級設計，讓消費者更容易挑到適合的旅程，忠誠度也隨之提高。

許順富強調，旅遊業不是一成不變的產業，未來會更加注重「人」的設計──顧客要什麼、員工怎麼服務、品牌如何被記住，這些細節，才是未來決勝的關鍵。

許順富在後疫情時代打造出信任為本、溫度為核心的服務模式。對他而言，「開一間門市」不只是拓點，更是為品牌和顧客，種下一顆信任的種子。