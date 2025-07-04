顯而立見／打造人氣聚集點

我坐在威尼斯的花神咖啡館，看著廣場上的人潮像海浪一樣湧來退去。那一刻我突然意識到，歷史上許多繁榮的城市，都有一個共通點：它們吸引人群的方式，是從一個聚集點開始的。

威尼斯的崛起不是偶然，位於航線交匯、港口便利的地點，自然成為貿易的中心，財富與文化也隨之而來。這跟我所經歷的每一場創業、每一次顧問服務，其實本質一致：商業從來不是在「賣東西」，而是在創造一個讓人願意靠近、停留，甚至帶朋友來的地方。

零售、電商、電信、數據服務等，看似不同行業，其實都在做一件事：打造人群願意參與的空間。不論是實體的店面還是虛擬的平台，都是一個現代版的「廣場」。只要夠多人在場，生意就能開始。

我們太常從「產品」、「功能」開始設計商業，卻忘了問：「這個東西，有人會聚過來嗎？」

我曾顧問過一個硬體新創，產品技術極佳，但卻苦無用戶。問題不在於產品力，而在於沒有人願意第一眼停下來，更沒有人願意介紹給第二個人。這就是商業的奇異點（tipping point）：當人群尚未自發形成，你只能靠廣告與折扣硬撐；一旦突破了，生意會自己滾動起來。

真正厲害的創業者不是工程師，而是空間設計師。他們會設計「人們靠近」的理由，從視覺、語言到儀式感，讓人想停、想留、想分享。而這個理由，往往不是產品特色，而是情緒、認同與共同參與的感覺。

這也是為什麼我對AI的理解，不再停留在技術層面。大型語言模型的聰明，不是因為某個博士寫了幾萬行神奇的程式，而是因為全球有上億人每天在餵它問題。

AI之所以進步，是因為人類願意與它對話。這不就是另一種「聚集點」嗎？每一次提問，都是一次靠近；每一次修正，都是一次互動。AI的進化，不是獨舞，而是群舞。

蘋果發表的Vision Pro，其實講的不是AI，而是UI。因為他們知道：AI再強，看不見、摸不到、用不起，也沒有意義。UI 是使用者的入口，是人群靠近的第一步。沒有設計，就沒有參與；沒有參與，就沒有商業。

商業的未來，是打造「能聚人的場」而非「能賣貨的店」。

這幾年我看過無數成功與失敗的案例，最後得出一個結論：商業不是一場功能競賽，而是一場人心的爭奪戰。那些成功的品牌、內容、服務，它們未必技術最強，但一定最懂「人為什麼留下來」。他們打造的不是產品，而是一個人們願意帶朋友一起來的「地方感」。

所以你可以問自己：你的產品有沒有讓人想留下來的理由？你的品牌是不是讓人說「你也要來看看」？你的平台是不是一個「人來人往會說話」的地方？

如果這些問題你有答案，那麼你手上握的，就不只是一個商業計畫，而是一個聚集點。它會長出自己的生態、自動聚人、自然成長。

未來的創業者，不單單最懂 AI的人，反而是最懂人為什麼靠近的那個人。不是技術創造商業，而是人性創造流量。在這個一切都可以被複製的年代，唯一無法被複製的，就是你設計的人與人之間的關係場。

威尼斯曾經靠海港聚人，你，能不能靠信念、風格、設計與溫度，創造自己的「花神咖啡館」？