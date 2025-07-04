快訊

準颱風「丹娜絲」明逼近！ 專家：「2地區」首當其衝 周日影響最大

就業報告激勵 史指那指再創新高、道瓊上揚344點

老園丁耕讀筆記／台灣數位醫療 躍上世界舞台

經濟日報／ 朱永光（合睿教練顧問公司管理合夥人）

近期資本市場傳來振奮消息：由政府主導的台杉基金，跨界攜手國泰金控（2882）、緯創資通、和碩旗下的投資基金，以及創投業的智康基金、杉盛資本等，共同投資慧康生活科技（Health2Sync）近6億元，不僅為慧康拓展國際市場注入強勁動能，也為台灣數位醫療產業樹立重要里程碑。

這不僅是一筆資金挹注，更彰顯台灣數位醫療在全球舞台上的潛力與企圖，並展現資本市場對其未來發展的高度期待與信心。

慧康自2013年創立以來，專注於糖尿病與慢性病的數位化管理，其核心產品「智抗糖App」，協助用戶記錄血糖、飲食、運動與用藥數據，並提供個人化建議，成為患者日常健康管理的重要工具。

此外，慧康也開發雲端照護平台，供醫療機構整合患者數據，顯著提升臨床照護的效率與品質。慧康也與國際藥廠合作研發的胰島素劑量調整軟體「易速胰」，已獲台灣食藥署核准為醫療器材。

如今，「智抗糖」已成為亞洲最大的慢性病數位健康平台，合作夥伴包括國際製藥巨頭賽諾菲（Sanofi）、諾和諾德（Novo Nordisk）與亞培（Abbott），其產品服務已拓展至日本、南韓、澳洲及中東等市場，展現臺灣數位健康產業的國際競爭力與創新實力。

慧康堪稱數位新世代創業成功典範，其創辦人鄧居義出身醫師世家，卻未走上從醫之路，創業靈感則來自80多歲、罹患糖尿病的外婆，她每日手寫血糖數據、整理成筆記，帶去醫院與醫師討論治療的身影深深觸動他，成為開發首款產品的起點。

鄧居義的成功可歸結於三大關鍵心法。

一、堅持：醫療產業具有高度專業且重視安全，發展步調相對審慎，加上法規嚴格、商業模式尚在形成，創業者若要在其中扎根生存，光靠熱情遠遠不夠，還須持續試煉與調和的耐心與毅力。

二、團隊共治與互信：鄧居義自認非天縱英明型的領導者，而是採取平行治理、尊重專業模式，帶領組織一同試錯、共同承擔，讓創辦團隊與資深員工長期留任，與公司一同成長。

三、前瞻性的募資規劃：不等資金吃緊才倉促尋求資金，而是主動規劃，提出符合產業趨勢與公司發展的藍圖，並逐步交出成果，讓投資人願意持續支持。

更難能可貴的是，他提醒創業者不要忽視「家庭管理」的重要，因為伴侶是創業路上不可或缺的夥伴，家庭穩定更是事業穩定的基石。

我們正處於高齡化與慢性病快速增加的時代，台灣醫療體系面臨前所未有的壓力。COVID-19疫情凸顯慢性病患者的脆弱，也加速社會對創新醫療解方的需求。數位療法（Digital Therapeutics）、AI輔助診斷、穿戴式監測，與跨國數據應用因此崛起。

台灣擁有健康大數據、資通訊實力與優秀軟體人才，加上如慧康這樣的創新企業，有實力在全球數位浪潮中找到世界定位。

如今，國內許多傳統產業與資通訊公司，正積極尋求跨足含金量與附加價值更高的醫療產業。慧康案例帶來重要啟示：數位醫療是值得深入思考與投入的未來方向。相較傳統製造業或硬體產業，數位醫療屬於輕資本投資，更具靈活性與長遠潛力。

慧康從台灣出發、走向國際，不只是產業的好消息，更是對每一位創業者的提醒：人生並不是一條線性的道路，而是一條曲折、卻豐富的旅程。你不必是模範生，但只要找到讓你熱血沸騰的事，也能闖出屬於自己的精彩人生。

創業 慢性病

延伸閱讀

低醣飲食其實不痛苦！多攝取蛋白質和膳食纖維，有飽足感又能控制熱量

減脂看過來！一時段吃碳水「直接變能量」 醫：血糖也較穩定

部立苗栗醫院開設旅遊醫學門診 出國前可先來一趟做好健康準備

51%成人身體活動不足！ 「久坐」不只變胖 更增罹患慢性病風險

相關新聞

租金列特扣、囤房稅2.0上路 憂房東報復怎麼做？專家籲補貼透明化 推租金實價登錄

2025年起，台灣報稅制度迎來重大變革。首次將「租金支出」從列舉扣除額改為特別扣除額，最高可抵達18萬元，成為租屋族可直接抵稅的新利器。同時，囤房稅2.0亦同步上路，企圖透過稅制調整釋出空屋。Ours都市改革組織的政策研究員洛書認為，囤房稅2.0年增數千元稅收不易讓多屋族釋出空屋，反而易成為房東調漲房租轉嫁成本的動機。

餐飲業搶人 麥當勞放大招 下半年要招千人 儲備幹部起薪42,900元

暑假旅遊與聚餐潮將至，餐飲業人力需求強勁，搶人大戰升溫。速食龍頭麥當勞昨（3）日宣布，為因應營運成長與暑假人潮，下半年將...

經部砸150億助製造業減碳 汰換高成本製程設備、推動汽電共生等

為達2030年減碳目標，經濟部今（4）日將舉行製造部門減碳旗艦行動計畫社會溝通會議，「產業自主減量旗艦計畫」將首度亮相。...

中油、中鋼當淨零領頭羊

經濟部規劃讓國營事業以身作則，由中油、中鋼擔任減碳領頭羊。中油規劃以六大措施，預計2035年較2005年基準年減碳51....

餐飲業福利加碼 留住員工

餐飲業人力需求飆升，各連鎖餐飲集團除擴大徵才、調升起薪外，也加碼推出員工持股信託、家庭假與中高齡友善措施等福利，力拚留才...

泓辰攜法商 開發電池技術

電池正極材料商泓辰昨（3）日宣布，參與法國石油業巨擘道達爾（Total）全資子公司Saft與工研院的第三期合作計畫，攜手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。