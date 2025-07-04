老園丁耕讀筆記／台灣數位醫療 躍上世界舞台

近期資本市場傳來振奮消息：由政府主導的台杉基金，跨界攜手國泰金控（2882）、緯創資通、和碩旗下的投資基金，以及創投業的智康基金、杉盛資本等，共同投資慧康生活科技（Health2Sync）近6億元，不僅為慧康拓展國際市場注入強勁動能，也為台灣數位醫療產業樹立重要里程碑。

這不僅是一筆資金挹注，更彰顯台灣數位醫療在全球舞台上的潛力與企圖，並展現資本市場對其未來發展的高度期待與信心。

慧康自2013年創立以來，專注於糖尿病與慢性病的數位化管理，其核心產品「智抗糖App」，協助用戶記錄血糖、飲食、運動與用藥數據，並提供個人化建議，成為患者日常健康管理的重要工具。

此外，慧康也開發雲端照護平台，供醫療機構整合患者數據，顯著提升臨床照護的效率與品質。慧康也與國際藥廠合作研發的胰島素劑量調整軟體「易速胰」，已獲台灣食藥署核准為醫療器材。

如今，「智抗糖」已成為亞洲最大的慢性病數位健康平台，合作夥伴包括國際製藥巨頭賽諾菲（Sanofi）、諾和諾德（Novo Nordisk）與亞培（Abbott），其產品服務已拓展至日本、南韓、澳洲及中東等市場，展現臺灣數位健康產業的國際競爭力與創新實力。

慧康堪稱數位新世代創業成功典範，其創辦人鄧居義出身醫師世家，卻未走上從醫之路，創業靈感則來自80多歲、罹患糖尿病的外婆，她每日手寫血糖數據、整理成筆記，帶去醫院與醫師討論治療的身影深深觸動他，成為開發首款產品的起點。

鄧居義的成功可歸結於三大關鍵心法。

一、堅持：醫療產業具有高度專業且重視安全，發展步調相對審慎，加上法規嚴格、商業模式尚在形成，創業者若要在其中扎根生存，光靠熱情遠遠不夠，還須持續試煉與調和的耐心與毅力。

二、團隊共治與互信：鄧居義自認非天縱英明型的領導者，而是採取平行治理、尊重專業模式，帶領組織一同試錯、共同承擔，讓創辦團隊與資深員工長期留任，與公司一同成長。

三、前瞻性的募資規劃：不等資金吃緊才倉促尋求資金，而是主動規劃，提出符合產業趨勢與公司發展的藍圖，並逐步交出成果，讓投資人願意持續支持。

更難能可貴的是，他提醒創業者不要忽視「家庭管理」的重要，因為伴侶是創業路上不可或缺的夥伴，家庭穩定更是事業穩定的基石。

我們正處於高齡化與慢性病快速增加的時代，台灣醫療體系面臨前所未有的壓力。COVID-19疫情凸顯慢性病患者的脆弱，也加速社會對創新醫療解方的需求。數位療法（Digital Therapeutics）、AI輔助診斷、穿戴式監測，與跨國數據應用因此崛起。

台灣擁有健康大數據、資通訊實力與優秀軟體人才，加上如慧康這樣的創新企業，有實力在全球數位浪潮中找到世界定位。

如今，國內許多傳統產業與資通訊公司，正積極尋求跨足含金量與附加價值更高的醫療產業。慧康案例帶來重要啟示：數位醫療是值得深入思考與投入的未來方向。相較傳統製造業或硬體產業，數位醫療屬於輕資本投資，更具靈活性與長遠潛力。

慧康從台灣出發、走向國際，不只是產業的好消息，更是對每一位創業者的提醒：人生並不是一條線性的道路，而是一條曲折、卻豐富的旅程。你不必是模範生，但只要找到讓你熱血沸騰的事，也能闖出屬於自己的精彩人生。