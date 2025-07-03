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台塑四公司信評遭降 中華信評調降展望負向

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
中華信評今日宣布，調降台塑企業旗下台塑、南亞、台化與台塑化等四家公司長期發行體信用評等。圖／本報資料照片
中華信評今日宣布，調降台塑企業旗下台塑、南亞、台化與台塑化等四家公司長期發行體信用評等。圖／本報資料照片

中華信評今日宣布，調降台塑企業旗下台塑、南亞台化台塑化等四家公司長期發行體信用評等，由「twAA」降至「twAA-」，各項公司債務發行評等亦同步調降，惟短期評等維持「twA-1+」。評等展望為「負向」，主因槓桿比與獲利能力轉弱，且復甦前景不明朗。

中華信評指出，四家公司因獲利能力受壓，調整後借款升高，未見未來兩年可回復至原本假設水準的跡象。需求成長疲弱造成產能過剩，大宗化學品業務獲利難提升，限制2025至2026年可用於降低負債的現金流量。

中華信評表示，中國大陸同業2025年積極擴產，進一步壓抑台塑集團的大宗化學品利用率與價差，乙烯、丙烯及其衍生品尤為嚴重。同時，地緣政治與經濟放緩（特別是中國大陸）加劇亞洲需求壓力，導致2025年底前需求成長落後產能增速，出口依賴也加大競爭風險。中華信評預期，四大公司2025年仍將面臨營業損失，2026年可望損益兩平。

儘管煉油與非大宗化學品業務略有助益，如台塑化煉油、南亞電子材料與差異化產品收入，中華信評預測，因大宗產品仍弱，整體表現提升有限。未來幾季在新增產能有限與油價偏低刺激需求下，台塑化煉油利潤率可望改善。

中華信評預估，四家公司2025、2026年EBITDA（息稅折舊攤銷前獲利）將分別略增至870億元與950億元，較2024年608億元回升，現金流量轉正並略降借款。但指出中國地方政府支持本地產能，以及新建大型煉化基地技術優勢，使台塑長期成本競爭力承壓，業務風險上升。四家公司正轉型至特用與環保化學品，如半導體用精細化學品與再生材料，但仍需時間發酵。

中華信評表示，四家公司自由現金流偏弱，尚須持續投入資本支出，預估至2027年借款對EBITDA比可望降至約3倍。鑑於財務風險偏好保守，預期將透過長期現金流改善降低負債。但全球經濟變數與產品差異化效益未明，評等基本預測仍具下行風險。

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