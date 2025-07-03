看好年輕人創業風潮！興富發布局微型商辦 推台中「市政壹號廣場」案

興富發（2542）看好商辦市場，積極布局，推出位在台中七期微型商辦「市政壹號廣場」，興富發指出，青年大創業時代來臨，商辦市場開始走向M型化，微型商辦具備完善的軌道交通及商業機能優勢，擁有豪辦等級的地標建築，門面已等同於名片，還有豐富的公共設施，以及專業的物業管理，M型化快速區分產品的差異性。

近年台中七期已成為中台灣最重要的金融與商辦核心區域，據高力國際指出，目前包括富邦金（2881）、新光金（2888）、中信金（2891）、三商美邦（2867）等指標金控、壽險業，均進駐七期，強化在地營運與品牌能見度。

另，勤業眾信、安永、KPMG三家國際會計師事務所，也已在七期設點，形成專業服務產業群聚效應，統一（1216）集團關係企業、玉山金（2884）、九興控股、百和興業-KY（8404）、全成製帽、億豐（8464）、富士松集團、美好證券也進駐七期商辦。

專家指出，中部產業近年積極升級，業務擴及全球，企業主因應需求，過往在工業區內的廠辦合一，紛紛進階為講究門面與氣派之頂級辦公室，加以台商回流也讓辦公室需求量急速升高，且中部金控、保險等業務不斷成長，都讓七期的商辦持續吸引國內外企業進駐。

統計近兩年首季同期的台中預售商辦交易狀況，2025第1季全市共有96筆商辦交易，總交易件數中比去年同期提升5個百分點。預售商辦的交易分布，以七期最集中，可說是獨霸台中的商辦市場，小坪數辦公室交易將近70筆，比例高達約72%，呈現微型商辦崛起的趨勢。

興富發指出，近期企業「以買代租」的趨勢盛行，不少資金都流入商用不動產，購置自用資產的意願也提高，根據實價登錄顯示，對於許多企業來說，租金成本已成為企業營運相當龐大的企業支出，也因此讓不少企業開始思考購置商用不動產，將支出變資產，這樣的趨勢促使企業置產潮湧現，租不如買的風潮逐漸成為主流。

興富發指出，不論是創業者或投資者而言，購置微型商辦不僅可將長期支出轉化為資產，進一步增強創業階段的財務穩定性和競爭力，並且能為公司節稅的利多，更是新創產業費用的關注點，長遠來看還能穩定公司後續經營。

興富發指出，台中七期主打25~48坪的「市政壹號廣場」異軍突起，因產品靈活性和相對較低的投資門檻，特別受到新創企業、自由職業者與追求穩定收租的投資人的青睞，更因位於臺灣大道、新光三越、凱悅集團Andaz旁的地利優勢，一推出企業主、醫師、律師、軍公教人員紛紛入手，台中七期商辦目前已有每坪2,000元的實價登錄表現，在重大建設、菁英人才湧入加持之下，發展前景看好，市場上微型商辦的詢問度變高，實價登錄累積銷售286戶、每坪單價突破93萬元。