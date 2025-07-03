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搶預售還是撿成屋？新北這塊重劃區每坪價差27.6萬 專家揭主因

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
永慶房產集團統計指出，新北九大主要重劃區中，以三重仁義重劃區價差最大。圖／永慶房屋提供
永慶房產集團統計指出，新北九大主要重劃區中，以三重仁義重劃區價差最大。圖／永慶房屋提供

近年房價明顯攀升，尤為預售屋，而重劃區內大量預售屋已與成屋單價產生明顯價差。永慶房產集團統計指出，新北九大主要重劃區中，以三重仁義重劃區價差最大，預售平均單價每坪達79.8萬元，與成屋大樓52.2萬元相比，價差高達27.6萬元，幅度達52.9%。其次為新莊、泰山交界的塭仔圳重劃區，價差幅度也逾四成。江翠北側及暫緩重劃區則為價差相對收斂的兩區，均未超過10萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，仁義重劃區以住宅用途為主，面積較小、開發快速，交通仰賴中山高與重陽大橋銜接雙北，生活機能也已具備，加上屋齡較高的成屋價格基期較低，使得新案開價與既有市場出現明顯落差。

陳金萍表示，塭仔圳重劃區位於新莊與泰山交界，近一年預售單價每坪為58.9萬元，與部分屋齡偏高的成屋形成平均價差逾四成。該區為新莊三大重劃區中面積最大者，捷運五泰輕軌等建設題材吸引建商與買盤進駐，價格持續推升。

反觀價差相對收斂的區域，陳金萍指出，如板橋的江翠北側重劃區與土城的暫緩重劃區，兩者預售與成屋大樓均價價差皆未超過10萬元。江翠北側近一年預售交易集中於較偏遠的A-B區，未臨近捷運，開價未出現明顯跳升；而暫緩重劃區則因鄰近海山捷運站及土城商圈，區內新成屋交易頻繁，帶動成屋價位上揚，使價差收斂。

整體而言，預售與成屋價差與區域發展程度、交通建設題材與成屋基期密切相關，市場須關注後續開價與實價落差是否擴大，對買方購屋信心與選擇策略產生影響。

近一年新北市九大重劃區預售屋與成屋大樓價差。圖／永慶房屋提供
近一年新北市九大重劃區預售屋與成屋大樓價差。圖／永慶房屋提供

新北 重劃區 預售屋

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