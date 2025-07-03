聯合再生攜手銘旺科 衝刺東南亞再生能源商機

太陽能模組大廠聯合再生（3576）3日宣布正式與銘旺科（2429）旗下再生能源開發子公司銘旺綠能簽署合作備忘錄（MOU），未來雙方將結合各自在模組製造、案場開發建置、維運與系統整合等專業優勢，攜手拓展台灣、泰國與越南市場的太陽能發電業務，預估首波合作總量達80MW。

聯合再生本次合作案也是該公司泰國子公司繼今年初宣布轉型拓展為東南亞加值服務中心後又一里程碑，持續與台灣供應鏈夥伴一同跨足國際、放大價值。

聯合再生董事長洪傳獻表示，公司正積極深化國際布局，並在泰國已深耕多年，今年更以泰國子公司為基地，逐步轉型為面向東南亞市場的加值服務中心，本次與銘旺綠能攜手合作，將有助於公司衝刺東南亞市場商機。

由於東南亞正值快速工業化與綠能轉型階段，能源需求連年攀升，同時也面臨國際淨零減碳壓力，帶動對潔淨能源與儲能系統的強勁需求，吸引許多綠能公司前往插旗。

據悉，泰國政府規劃至2030年將再生能源裝置容量占比提升至37%；越南則預計至2030年部署高達73GW太陽能與38GW風電，將再生能源占比推升至30%以上。

洪傳獻認為，在此關鍵時機，雙方的策略結盟正是回應區域能源轉型趨勢的重要布局，而除此次既定的合作項目外，雙方亦將攜手深耕東南亞市場，鎖定工業發展熱區與儲能市場穩健成長的發展潛力，持續拓展合作版圖，透過策略結盟打造雙贏局面。

聯合再生今年前五月累計營收14.53億元，年減39.4%，衰退主因來自國內光電案場因施工延宕，致使太陽能模組需求不振。法人認為，本次二家業者合作，主要放眼海外市場再生能源需求，預料對整體業績將有正面幫助。