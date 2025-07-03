聯合再生、銘旺綠能簽署MOU 布局台灣與東南亞再生能源市場

放眼東協再生能源市場，聯合再生（3576）3日宣布，正式與銘旺科（2429）旗下專注再生能源開發的子公司銘旺綠能簽署合作備忘錄（MOU）；雙方將結合各自在模組製造、案場開發建置、維運與系統整合等專業優勢，攜手拓展台灣、泰國與越南市場的太陽能發電業務，預估首波合作總量達 80 MW。

聯合再生董事長洪傳獻表示，「聯合再生持續積極深化國際布局，在泰國已深耕多年，今年更以泰國子公司為基地，逐步轉型為面向東南亞市場的加值服務中心。因此很榮幸能與擁有具備前瞻市場洞察力的銘旺綠能攜手合作，相信聯合再生垂直整合產業鏈的優勢與銘旺綠能的前瞻布局，能一起乘風破浪，為亞太地區客戶提供更優質的太陽能解決方案，也是聯合再生『Total Solution』願景的重要落實」。

銘旺綠能董事長周維昆表示，「銘旺綠能近期在東南亞市場的案場開發相信是有目共睹，在快速拓展市場之際，也更需要如聯合再生這樣，在太陽能產業有豐富經驗和完整的產業鏈布局的強力夥伴。本次首波合作，先以 80 MW的量能開啟，更將共同尋找亞太地區的潛在機會。不僅是業務上的結合，更是技術創新與市場經驗的完美融合，聯手打造具競爭力的綠能生態系，進一步擴大台灣品牌在全球能源轉型中的影響力」。

東南亞正值快速工業化與綠能轉型階段，能源需求連年攀升，同時也面臨國際淨零減碳壓力，帶動對潔淨能源與儲能系統的強勁需求。泰國政府規劃至 2030 年將再生能源裝置容量占比提升至 37 %；越南則預計至 2030 年部署高達 73 GW太陽能與 38 GW風電，將再生能源占比推升至 30 % 以上。

聯合再生與銘旺綠能認為，雙方策略結盟正是回應區域能源轉型趨勢的重要布局。除了此次既定的合作項目外，也將攜手深耕東南亞市場，鎖定工業發展熱區與儲能市場穩健成長的發展潛力，持續拓展合作版圖。