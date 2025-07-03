聯合再生結盟銘旺綠能 合攻台灣與東南亞再生能源市場

台灣太陽能領導大廠聯合再生今（3）日宣布，正式與銘旺科技旗下專注再生能源開發的子公司銘旺綠能簽署合作備忘錄（MOU）。雙方將結合各自在模組製造、案場開發建置、維運與系統整合等專業優勢，攜手拓展台灣、泰國與越南市場太陽能發電業務，預估首波合作總量達80MW（百萬瓦）。這也是聯合再生泰國子公司繼今年初宣布轉型拓展為東南亞加值服務中心後又一里程碑，持續與台灣供應鏈夥伴一同跨足國際、放大價值。

聯合再生董事長洪傳獻表示，聯合再生能源在泰國已深耕多年，今年更以泰國子公司為基地，逐步轉型為面向東南亞市場的加值服務中心。此次與銘旺綠能攜手合作，相信雙方能為亞太地區客戶提供更優質的太陽能解決方案，也是聯合再生「Total Solution」願景的重要落實。

銘旺綠能董事長周維昆也分享道說，銘旺綠能近期在東南亞市場案場開發相信是有目共睹，快速拓展市場之際，也更需要如聯合再生能源這樣，在太陽能產業有豐富經驗和完整的產業鏈布局的強力夥伴。本次首波合作，先以80MW的量能開啟，更將共同尋找亞太地區潛在機會。這不僅是業務上的結合，更是技術創新與市場經驗的完美融合，聯手打造具競爭力的綠能生態系，進一步擴大台灣品牌在全球能源轉型中的影響力。

聯合再生表示，東南亞正值快速工業化與綠能轉型階段，能源需求連年攀升，同時也面臨國際淨零減碳壓力，帶動對潔淨能源與儲能系統的強勁需求。泰國政府規劃至2030年將再生能源裝置容量占比提升至37%；越南則預計至 2030年部署高達73 GW太陽能與38 GW風電，將再生能源占比推升至30%以上。在此關鍵時機，雙方的策略結盟正是回應區域能源轉型趨勢的重要布局。而除了此次既定的合作項目外，雙方亦將攜手深耕東南亞市場，鎖定工業發展熱區與儲能市場穩健成長的發展潛力，持續拓展合作版圖。