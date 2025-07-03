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紡織業霸主旭榮50年不上市、營業額300億元 看關稅挑戰可控

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
旭榮集團跨紡織貿易、織造染整供應鏈、成衣生產及貿易，執行董事黃冠華為二代接班人。嚴雅芳／攝影
旭榮集團跨紡織貿易、織造染整供應鏈、成衣生產及貿易，執行董事黃冠華為二代接班人。嚴雅芳／攝影

旭榮集團3日舉辦50周年記者會，揭示這家擁有逾萬名員工、年營收達300億元的紡織業霸主如何穩健走過半世紀，並在中美貿易不確定下持續與全球品牌合作。針對近期美國針對進口商品課徵關稅的調整，旭榮第二代接班人、執行董事黃冠華強調，這是整體供應鏈結構性問題，10%關稅整體供應鏈尚可吸收，不致改變供應體系，但若達20%，就會牽動價值鏈與利潤分配，需與品牌進行個別協商。

旭榮集團跨紡織貿易、織造染整供應鏈、成衣生產及貿易，並在中國常州、越南設立針織織造染整廠，成衣的部分，在柬埔寨、越南、肯亞等設有自動化成衣生產據點，並在上海、美國、德國等地設業務據點，就地服務客戶。

黃冠華表示，面對關稅變局，旭榮會視品牌客戶布局調整產地供應，若無相對產地布局，則可能適度降低該客戶的出貨占比。10%以內的關稅可透過操作吸收，但若稅率達20%，便需與品牌進行個案協商，透過研發與供應實力爭取更有利條件。

至於外界常問「旭榮為何不上市」，黃冠華則明確表示，公司早具上市資格，但基於經營哲學選擇不上市。他指出，上市不等於基業長青，反而可能引發短期績效壓力，導致企業偏離長期管理重點。相較之下，旭榮的股東結構單純，資金穩健，自主性高，更能專注於「賺管理財」而非「追資本財」，不受市場波動與股價短線誘惑干擾。

黃冠華強調，創辦人期許將公司利潤回饋給真正參與營運、努力打拚的內部夥伴，而非追逐投資報酬的股東，「我們選擇用自己的節奏，做對社會和產業有貢獻的事」。

紡織廠 美國 關稅

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