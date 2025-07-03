Netflix攜手壹壹影業與台灣影視製片協會 培訓未來影視人才

Netflix 3日宣布啟動「未來人才培訓計畫」，將攜手壹壹影業與台灣影視製片協會，首度在台灣推出橫跨編劇與製作兩大面向的完整培訓內容「影集劇本開發實作培訓」與「影視製作練習生計畫」，從創作端到製作現場，全方位協助台灣影視人才累積實戰經驗、拓展多元內容發展。

此計劃由去年上線的「Netflix 創意產業平等基金」所支持，延續對在地創作者的培育，呼應近年Netflix持續深耕台灣，與多位影視工作者共同拓展華語內容影響力的承諾，致力打造多元共融的影視產業。兩項培訓計畫即日起開放報名。

Netflix華語內容總監黃怡玫（Maya Huang）表示，去年與文策院合作啟動「編劇室實驗工作坊」獲得熱烈迴響。今年攜手壹壹影業與台灣影視製片協會，推出涵蓋編劇與製作兩大面向的未來人才培訓計畫，期望系統性培育更多具備實戰力與創造力的台灣影視人才。

Netflix與壹壹影業共同推動「影集劇本開發實作培訓」，透過系統化、實務導向的養成計畫，培育具產業即戰力的新世代創作者。該計畫以影視開發流程中的基礎職位「編劇助理」為核心，採用編劇創作室（Writers’ Room）模式，進行為期五個月的密集訓練，完整模擬產業實務流程，協助學員掌握劇本撰寫與開發技巧，加速投入專業創作領域。壹壹影業，曾打造《接招吧！製作人》、《今夜一起為愛鼓掌》等原創作品，提供影視知識分享平台「壹間學校」長期投入影視人才培育。

Netflix與台灣影視製片協會共同推動「影視製作練習生計畫」，聚焦培育具備實務經驗與宏觀視野的影視製作專業人才。該計畫專為已有基礎經驗的從業人員量身打造，透過兼具理論與實務的雙軌訓練模式，強化製作流程與專案整合能力。計畫內容涵蓋由業界領袖與Netflix內容和製作團隊開設的工作坊，以及實際進入劇組參與製作的實習規劃，讓學員在系統化知識架構與現場經驗傳承中同步成長，加速厚植專業製作人才所需的跨域能力與領導潛力。