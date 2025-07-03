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泓德能源小金雞星星電力衝刺IPO 今年獲利上看逾一個股本

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
星星電力今日舉行啟動IPO說明會，泓德集團董事長謝源一（中）帶領台灣、日本和澳洲的團隊力挺並合影留念。右四為星星電力董事長暨集團總經理周仕昌。記者簡永祥／攝影
星星電力今日舉行啟動IPO說明會，泓德集團董事長謝源一（中）帶領台灣、日本和澳洲的團隊力挺並合影留念。右四為星星電力董事長暨集團總經理周仕昌。記者簡永祥／攝影

泓德能源旗下綠電與儲能整合商星星電力今（3）日宣布全新營運模式「Power Bank」，結合人工智慧（AI）電力交易技術，將金融市場邏輯導入電力服務，打造電力批發、售電、交易代操一站式解決方案，助企業提升能源資產效益，成為泓德能源拓展海外市場重要推手。星星電力已啟動IPO計畫，預計2027年在台掛牌上市。

星星電力已於今年5月31日完成與星佑能源策略合併，並啟動IPO計畫，預計2026年登錄興櫃，2027年掛牌上市。這也將是繼森威集團旗下富威電力及雲豹能源旗下天能綠電相繼完成掛牌後，另一以售電為主的綠電公司啟動IPO作業。法人透露，星星電力2024年營收逾10億元，每股獲利逾半個股本。今年星星電力在國內外營收至少翻倍成長逾20億元，每股獲利有機會挑戰一個股本，成為泓德能源旗下的小金雞。

星星電力董事長暨泓德能源總經理周仕昌表示，由於星星電力尚未公開發行，不評論法人對營收和獲利預測。談及星星電力未來戰略布局，他表示，全球各產業正迎接轉型浪潮，電力產業也朝向「現代化、自由化、去中心化、金融市場化、國際化」五大趨勢前進，競爭焦點已轉向價格、服務與效率，星星電力將提供多元服務及最具國際化的核心戰爭力，成為最優質的電力服務商與管理商。

周仕昌表示，星星電力突破傳統能源業者框架，轉型為Power Bank，成為新世代的電力服務與管理商，充分體現泓德集團掌握國際市場脈動，並將持續以創新、彈性的服務模式，為能源產業創造實質效益。

星星電力營運模式轉型為Power Bank，首創融合發電商、售電商、批發商（能源聚合）、與電力交易代操服務四大角色，以一站式服務為既有綠電客戶創造更高附加價值，其中服務交易是高毛利主要來源，目前收入以售電為主，有來自三個國家併表收入，其次為台灣代操收入及系統服務EMS，這三塊是支撐業績來源。

星星電力自持與外部合作案場持後擴大，可為企業提供綠電轉供服務，今年預估自持總合約容量89MW，外購總合約容量739MW，預估2027年綠電合約容量上看1.5GW，其中自持516MW、外購為1466MW。

此外，導入Star Trade平台後，電力交易代操服務也將成為星星電力主力業務之一，今年預估逾220MW，來自台灣、日本及澳洲，預估至2027年電力交易容量預估達969MW，將大幅提升整體能源資產使用率。

此外，面對市場詢問度極高的表後儲能，星星電力聚焦大型工業園區客戶表後儲能服務，包含儲能系統建置與整合、虛擬電廠平台與調度服務、參與電力市場與收益管理，雖然今年需求規模不高，但看好2028年市占將超過18%。

星星電力市場多元且國際化，海外布局上，已有來自台灣、日本及澳洲，其中，與Brawn Capital合作的日本北海道儲能案場，預計第四季正式上線，透過星星電力的電力交易平台運作，電力規模為500MW，預估一天可望帶來600萬日幣，一年將創造20億日圓收益，由於星星電力擁有60%股權，預估每年將可認列12億日圓投資收益。

周仕昌說，Power Bank營運模式具備高度模組化與市場適應性，各角色之間可彈性切換與整合，協助企業與發、儲、售電商等電網參與者靈活投入全球五大電力市場交易：容量市場、現貨市場、調頻市場、電力金融市場與電證市場，並依據不同國家制度快速調整，打造可因地制宜的全新電力服務架構。

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