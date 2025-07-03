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泓德能源旗下星星電力 正式啟動IPO計畫

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
泓德能源董事長謝源一(中)、星星電力董事長暨泓德能源總經理周仕昌(右)、星星電力總經理關婷怡(左)。攝影/陳昱翔
泓德能源董事長謝源一(中)、星星電力董事長暨泓德能源總經理周仕昌(右)、星星電力總經理關婷怡(左)。攝影/陳昱翔

泓德能源（6873）旗下綠電顧問與儲能資產整合商星星電力3日宣布全新營運模式「Power Bank」，結合AI電力交易技術、將金融市場邏輯導入電力服務，打造電力批發（聚合）、售電、交易代操一站式解決方案，助企業提升能源資產效益，成為泓德集團拓展海外市場的重要推手。此外，星星電力正式啟動IPO計畫，預計2027年在台灣掛牌上市。

星星電力董事長暨泓德能源總經理周仕昌指出，全球各產業正迎接轉型浪潮，電力產業也朝向「現代化、自由化、去中心化、金融市場化、國際化」五大趨勢前進，競爭焦點已轉向在價格、服務與效率。星星電力突破傳統能源業者框架，轉型為Power Bank，成為新世代的電力服務與管理商，充分體現泓德集團掌握國際市場脈動，並將持續以創新、彈性的服務模式，為能源產業創造實質效益。

全新營運模式融合發、儲、售與交易代操四大角色

星星電力營運模式轉型為Power Bank，首創融合發電商、售電商、批發商（能源聚合）、與電力交易代操服務四大角色，以一站式服務為既有綠電客戶創造更高附加價值。Power Bank營運模式具備高度模組化與市場適應性，各角色之間可彈性切換與整合，協助企業與發、儲、售電商等電網參與者靈活投入全球五大電力市場交易：容量市場、現貨市場、調頻市場、電力金融市場與電證市場，並依據不同國家制度快速調整，打造可因地制宜的全新電力服務架構。

首度對外公開其技術核心

作為實現Power Bank營運模式的關鍵引擎，星星電力首度對外公開其技術核心「Star Trade電力交易平台」。該平台導入AI交易預測與資產調度決策模型，能即時反應市場變化，整合儲能、發電、負載與需量反應資源，實現全天候零碳用電匹配。平台亦內建市場風控機制與價差創造邏輯，可簡化參與門檻，協助用戶穩定獲利並靈活管理資產價值。此外，星星電力自持一定比例的發電與儲能資產，進一步強化市場議價能力，降低電價波動風險。

預計2027年完成IPO Power Bank助集團加速海外布局

自今年5月31日完成與星佑能源的策略性合併，星星電力正式啟動IPO計畫，預計2026年登錄興櫃，2027年於台灣證券交易所掛牌上市。隨著自持資產與外購綠電來源持續擴大，星星電力預計至2027年綠電合約容量將上看1.5GW，可為企業提供穩定綠電轉供服務。此外，導入Star Trade平台後，電力交易代操服務也將成為星星電力主力業務之一，至2027年電力交易容量預估可達969MW，將大幅提升整體能源資產使用率。

作為泓德能源的重要子公司，星星電力成為集團海外拓展的核心事業，未來將率先於日本、澳洲及菲律賓輸出Power Bank營運模式下的電力交易與能源資源聚合等關鍵能力，擴大泓德集團在國際電力市場的參與深度與戰略版圖，協助更多企業實現能源轉型與零碳目標。

平台 綠電 電商

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