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中華化斥資10億打造 第五條電子級硫酸產線設置完成、第4季投產

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
中華化最新建好的電子級硫酸產線大樓。中華化／提供
中華化最新建好的電子級硫酸產線大樓。中華化／提供

中華化（1727）3日宣布，為提供國內半導體高階製成專用之電子級硫酸產線，該公司斥資10億元打造的第5條產線已於近日設置完成，目前正在啟動測試、並和各大廠的認證作業，若一切順利最快可在今年第4季結束前投產，到了明年第1、2季更可放量生產，正式滿足國內半導體大廠的需求。

中華化表示，公司截至目前共有五條電子級硫酸產線，其中第1、2條產線為初階產品線，生產出來的電子級硫酸再供應給第3、4、5電子級硫酸產線的需求，最近剛建置完成的第5條產線為最高等級產線，年產能3萬噸，預計今年第4季前可先供應國內其他半導體廠需求，到了明年第1、2季再供給半導體龍頭廠需求。

中華化表示，此次投資是中華化有史以來投入最大的投資設備，目標是快速取得半導體龍頭公司第2大電子級硫酸供應商資格，從7月開始，中華化為強化產線製成能力及品質能力，投入巨資安排了另外兩條電子級硫酸產線全面排查、並升級管線配置，將為未來大量生產作好準備。

近兩年來，中華化應國內各半導體大廠要求，積極推動轉型，現已站穩半導體供應鏈位置，回顧一路成長從傳統化學製造業提升為化學製造服務業，半導體、高階塑料、循環經濟供應鏈體系無不參與，近年來甚至進入國防供應鏈中。

中華化目前各項產品的營收比重中，特用化學品占比約32％、電子化學品約22％、基礎化學品約46％。由於電子級硫酸在半導體產業中屬清洗類化學品，隨著先進製程的精密程度增加，半導體業者清洗的程序也會增加、用量相當龐大，未來將促使加大電子化學品、及特用化學的營收規模並將大幅改善獲利能力，並可望倍增營運成長動能大打下基礎。

中華化表示，公司近年來轉型遠不止如此，過去主要透過中間盤商及經銷商服務客戶，產品銷售模式使公司難以即時掌握市場動態與情報。自中華化總經理干凱恩接班以來，大力推展營運策略以客戶應用為核心，持續優化產品規格。並推動永續經營為中心思維的新經營型態，大步進入回收、環保領域，積極增取訂單，內部強化低碳減排管理思維及設備，大大減低能耗使用。

另外，中華化為了正面迎戰競爭市場面的調整，公司也啟動策略結盟之運營策略，目前已有數家化工業公司正進行整合和整併作業，緊鑼密鼓中下游及橫向結盟布局，估計將會未來另一個成長動力的來源。

半導體

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