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搶攻AI商機 聯合東方攜PETKIT等智能品牌引領台灣寵物科技新浪潮

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
PETKIT Ultra貓砂機搭載AI貓臉辨識技術，可監控如廁狀況並紀錄健康報告，自動打包與大容量設計，讓鏟屎官享受20天免鏟屎的便利生活。聯合東方提供。
PETKIT Ultra貓砂機搭載AI貓臉辨識技術，可監控如廁狀況並紀錄健康報告，自動打包與大容量設計，讓鏟屎官享受20天免鏟屎的便利生活。聯合東方提供。

隨著全球寵物科技市場的蓬勃發展，預計2025年規模將突破106億美元，並有望在2037年達到640億美元，複合年增長率超過15.9%。這股成長浪潮正席捲全球，台灣市場尤為顯著。

在少子化趨勢下，毛孩已然成為許多家庭的重要成員，其數量甚至超越新生兒。根據農業部統計，2023年台灣犬貓登記總數高達23萬2196隻，遠超同年新生兒13萬5571人，突顯「毛孩經濟」的強勁崛起。

台灣經濟研究院估計，2023年台灣寵物產業規模已達631億元，其中寵物食品產業規模為308億元，顯示寵物在家庭中的地位持續提升，成為不可忽視的新興消費動能。

深耕寵物用品市場16年的聯合東方，作為專業寵物用品代理商，其經營理念為「人寵共好」。該公司旗下代理逾10個國內外知名品牌，銷售據點遍布全台逾1000家寵物用品門市，市場覆蓋率高達80%，穩居台灣寵物用品市場的領導地位。

聯合東方看準台灣寵物科技市場的高速成長潛力，正積極展開市場布局，引進PETKIT佩奇等智能寵物領導品牌後，近日更率先推出全新產品系列「GIXONE極創寵物智能艙」與「FASSNER法思納寵物鮮食調理機」，旨在全面提升寵物生活體驗，打造完整寵物科技生態系，引領台灣邁向智能養寵新世代。

聯合東方旗下三大智能寵物新品

PETKIT 佩奇自2013年創立以來，以創新寵物科技產品暢銷全球。聯合東方2017年取得PETKIT台灣獨家代理權後，積極拓展智能寵物市場。2025年，該公司引進榮獲CESTopTech殊榮的最新旗艦貓砂機ULTRA，集AI技術與多元功能於一機，嘖嘖募資期間即熱銷突破800萬元。

PETKIT旗艦貓砂機ULTRA專為多貓家庭設計，搭載AI多貓臉部辨識技術與超廣角鏡頭，能全天候記錄如廁行為，AI影像分析系統可即時判讀排泄狀況並同步至APP，協助飼主追蹤健康。

其具備全自動打包封袋系統與10L大容量，最高可支援單貓家庭20天免鏟屎，搭配四重鎖臭技術。為確保貓咪安全，特別導入xSecure20重安全防護機制與專利防卡設計。

這款旗艦貓砂機ULTRA已於momo購物網線上獨家開賣。聯合東方亦積極將PETKIT產品導入燦坤、集雅社等3C通路。

此外，聯合東方首度引進榮獲德國紅點與iF設計大獎的寵物智能艙品牌GIXONE極創，提供「智能設計X科技照護X美學融合」解決方案。

GIXONE寵物智能艙具備負壓換氣、高效除臭濾網，維持艙內空氣清新；恆溫暖風與濕度感測功能，並內建醫療級霧化與輸氧口功能，滿足日常與專業醫療照護需求。GIXONE寵物智能艙系列將陸續導入全台寵物美容沙龍、動物醫院等專業場域，革新毛孩照護體驗。

考量飼主對毛孩飲食品質重視，專注寵物飲食健康的品牌FASSNER法思納推出「寵物鮮食調理機」，讓飼主在家輕鬆自製營養鮮食。

此機生產工廠通過ISO9001認證，擁有逾百項專利，產品搭載85°C低溫鎖鮮技術，有效保留食材營養與風味。機體內建六種智能模式，支援多種料理型態，2.5L大容量方便一次備餐多日，旨在讓鮮食製作不再耗時費工，讓飼主能真正做到「一鍵鮮煮，健康到位」。

聯合東方表示，將持續扮演推動智能養寵生活化的關鍵角色，並攜手更多場域與通路夥伴，讓科技不只是創新，更是人寵生活關愛與照護的延伸。

為讓更多飼主體驗兼具實用性、便利性與科技感的智能寵物產品，消費者可於7月4日(五)至7月7日(一)親臨台北南港展覽館寵物展，現場體驗聯合東方旗下多樣創新產品的智能科技魅力。

聯合東方總經理趙文聖Vincent展示旗下三大智能寵物品牌新品PETKIT全自動貓砂機ULTRA、GIXONE寵物智能艙、FASSNER寵物鮮食調理機，涵蓋清潔、照護與飲食，打造完整智能養寵生態系，讓科技融入毛孩與飼主的日常生活。圖聯合東方提供。
聯合東方總經理趙文聖Vincent展示旗下三大智能寵物品牌新品PETKIT全自動貓砂機ULTRA、GIXONE寵物智能艙、FASSNER寵物鮮食調理機，涵蓋清潔、照護與飲食，打造完整智能養寵生態系，讓科技融入毛孩與飼主的日常生活。圖聯合東方提供。
GIXONE寵物智能艙獲德國紅點與iF雙料設計大獎加持，為毛孩打造專業級的極致照護環境。聯合東方提供。
GIXONE寵物智能艙獲德國紅點與iF雙料設計大獎加持，為毛孩打造專業級的極致照護環境。聯合東方提供。
FASSNER寵物鮮食調理機85°C低溫鎖鮮技術完美保留營養，一鍵啟動六種智能模式，2.5L大容量讓忙碌飼主也能為愛寵製作數日健康鮮食。聯合東方提供。
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