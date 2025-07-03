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北市上班族月領5.46萬元 不吃不喝 恐也只買得起「半間房」

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
2025年七都月薪與房貸負擔。圖／台灣房屋提供
2025年七都月薪與房貸負擔。圖／台灣房屋提供

房價高漲，民眾購屋壓力沉重。台灣房屋根據聯徵中心與勞退新制平均提繳工資資料，觀察六都與新竹縣市的房貸負擔率，發現台北、新北與台中三地勞工平均月薪已無法支應房貸，其中以台北市最為吃緊。專家指出，若以「薪水一半付房貸」作為試算基準，北市上班族僅能負擔不到900萬元住宅，對比實價行情，恐連「半間房」都買不起，凸顯購屋門檻與薪資脫鉤現況。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，整體房價與薪資嚴重脫鉤，單靠一人薪資難以負擔購屋成本，尤其在台北市，若非雙薪或靠家援助，購屋幾乎難以實現，導致不少青年選擇「脫北」，轉向房價相對親民的外圍區域。

以北市第一季平均鑑估房價2621萬元計算，若貸款8成、利率2.282%、本息攤還30年，月付金約為8.05萬元，遠高於平均月薪5.46萬元，出現2.59萬元資金缺口，即便全薪繳貸也難負擔。

相較之下，新竹市勞工平均月薪達7.36萬元，為六都與新竹地區最高。當地平均房價為1936萬元，推估月付房貸為5.95萬元，仍有約1.41萬元可支應生活開銷，壓力相對較小，但房貸占薪資比率仍高達八成。

張旭嵐說，雖新竹受惠科技業高薪結構，房價仍比台北溫和，但近年已有「新北化」趨勢。她說，一般建議房貸應占薪資三至四成，才能兼顧生活品質，避免財務失衡。

張旭嵐表示，如以平均月薪的一半來作為月付房貸預算，推估可負擔房屋總價，只有薪資最高的新竹市上班族，買得起千萬元以上的住宅，其餘縣市依照平均月薪估算可負擔房價，台北市上班族只能負擔不到900萬元的住宅，對比目前平均房價，可能連半間都買不到，而平均薪資水位偏低的台中市、台南及高雄市，估算僅能買得起總價約700萬元以內的住宅。

台灣房屋趨勢中心經理李家妮指出，以高雄市區兩房新屋為例，總價普遍落在1100至1300萬元之間，若預算限制在700萬元內，須退而求其次選擇20至30年中古屋，或轉往蛋白區，但部分蛋白區如高大特區，因受台積電效應影響，新屋價格也已飆升。她提醒，在央行限貸與房價持續高檔雙重壓力下，購屋族恐面臨貸款成數不足等問題，出手也愈發謹慎。

專家指出，若以「薪水一半付房貸」作為試算基準，北市上班族僅能負擔不到900萬元住宅，對比實價行情，恐連「半間房」都買不起。圖／台灣房屋提供
專家指出，若以「薪水一半付房貸」作為試算基準，北市上班族僅能負擔不到900萬元住宅，對比實價行情，恐連「半間房」都買不起。圖／台灣房屋提供

房價 房貸 薪資

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