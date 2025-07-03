快訊

「記住他們、命債命還」恐嚇京華城案11檢察官 北市刑大帶回涉嫌男

13天震逾千次！日鹿兒島規模5.5地震「震度首破6」當局急發避難指示

泰國3天換掉2位總理！內閣改組大風吹 他當1天就下台

詠江教育基金會「夢想探索營」登場 首度引進 AI 課程 報名人數創新高

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
第四屆「夢想探索營」於7月3日至4日在屏東同合農科商務會館熱鬧登場。今年營隊報名人數創新高，首度突破兩百位學員，參與者多為國小畢業生與國中學生，來自屏東偏鄉地區。照片提供／詠江教育基金會
第四屆「夢想探索營」於7月3日至4日在屏東同合農科商務會館熱鬧登場。今年營隊報名人數創新高，首度突破兩百位學員，參與者多為國小畢業生與國中學生，來自屏東偏鄉地區。照片提供／詠江教育基金會

由詠江教育基金會主辦、屏東縣政府指導的第四屆「夢想探索營」，於7月3日至4日在屏東同合農科商務會館熱鬧登場。今年營隊報名人數創新高，首度突破兩百位學員，參與者多為國小畢業生與國中學生，來自屏東偏鄉地區。

開幕由屏東縣副縣長黃國榮與教育處處長楊英雪親臨致詞，勉勵孩子們勇敢探索自我、勇於築夢，並肯定主辦與協辦單位多年來對屏東在地教育與公益的持續投入，讓「夢想探索營」成為偏鄉學童重要的暑期活動平台。

本屆營隊首度導入AI實作體驗課程，邀請陽明交通大學林一平教授親臨授課，透過「做中學」的方式引導學生認識人工智慧，並結合多元職涯探索課程，啟發孩子對未來的想像與熱情。

詠江教育基金會董事長郭純妏表示，夢想探索營自第一屆約50位學生參與，今年邁入第四屆，參與人數已超過200人，令人振奮。今年首度引進AI課程，是一大亮點。透過趣味化、互動性的設計，希望引導孩子認識多元學習領域與職涯方向，發掘潛能，擘劃未來。

本屆活動由詠江教育基金會主辦，並獲得大江生醫股份有限公司、同合農科商務會館、台灣科學人、美福大飯店、宏全國際集團、遠傳電信、大成長城企業等企業熱情參與與支持，展現跨界攜手推動教育公益的行動力。

除了「夢想探索營」，詠江教育基金會也持續推動「詠愛純育十年種子計畫」，自2022年起攜手大江生醫長期支持屏東縣優秀撐竿跳選手黃正琦、林志成，提供營養補充、訓練資源、出國比賽經費及專業設備，協助培育台灣體壇新星，走向國際舞台。

協辦單位大江生醫長年深耕屏東，實踐「取之於社會、用之於社會」的企業承諾。成立詠江教育基金會積極推廣科學閱讀，持續為偏鄉教育注入資源與希望。

屏東縣副縣長黃國榮親臨第四屆「夢想探索營」致詞。照片提供／詠江教育基金會
屏東縣副縣長黃國榮親臨第四屆「夢想探索營」致詞。照片提供／詠江教育基金會
陽明交通大學教授林一平親臨授課，透過「做中學」的方式引導學生認識人工智慧，並結合多元職涯探索課程，啟發孩子對未來的想像與熱情。照片提供／詠江教育基金會
陽明交通大學教授林一平親臨授課，透過「做中學」的方式引導學生認識人工智慧，並結合多元職涯探索課程，啟發孩子對未來的想像與熱情。照片提供／詠江教育基金會
詠江教育基金會董事長郭純妏表示，夢想探索營自第一屆約50位學生參與，今年邁入第四屆，參與人數已超過200人，令人振奮。照片提供／詠江教育基金會
詠江教育基金會董事長郭純妏表示，夢想探索營自第一屆約50位學生參與，今年邁入第四屆，參與人數已超過200人，令人振奮。照片提供／詠江教育基金會

偏鄉教育 大江生醫 職涯

延伸閱讀

823重啟核三公投 各行業屏東人呼籲投不同意票

黑松攜34校推環境永續 催生桃園首間國中生態校

屏東限定、全台唯一！「大航海時代 亞洲巡迴展」粉絲必朝聖

屏東萬巒鄉爭取武器展示惹議 國防部：尚在初步協調階段

相關新聞

國軍優先升等有譜？ 政院：華航董座高星潢協調號召

賴清德總統日前提出，基於敬軍愛軍的理念，未來若國軍登機後商務艙尚有空位，應該要讓軍人自動升等。對此，行政院發言人李慧芝3日於院會後記者會上指出，於今日院會上，交通部長陳世凱也提到正持續與各國籍航空公司溝通中，不過在會中陳也轉述，中華航空董事長高星潢會幫忙協調號召其他家航空公司。

Volvo新總裁林裕凱顏值炸鍋！社群帥照曝光 網讚：霸總真實版

消息一出，各大社群平台 紛紛討論起林裕凱究竟是何人，為何能在40歲不到的年紀，當上Volvo代理總裁。網友發現，顏值炸鍋的林裕凱，早在2018年就上過社群的表特版，網友甚至以「菁英份子的帥男」直呼其貌。

建商不撐了！代銷龍頭：甜蜜點出現 這類建案將搶市

代銷龍頭海悅（2348）3日表示，近日全台推案龍頭寶佳機構旗下產品傳全面降價15-20％，且六都近期都有建商釋出新建案個...

北市勞工六都最苦！月薪不夠付房貸還倒貼2.59萬元 這都竟意外上榜

台灣房屋集團根據聯徵中心今年第1季房貸資料，以及4月勞退新制「平均提繳工資」數據，觀察六都及新竹縣市房貸負擔率，發現包含...

紡織大廠旭榮看越南20%關稅 產業供應鏈架構將重組

美國總統川普2日宣布，美越達成關稅協議，將對越南進口到美國的商品徵收20%關稅。對此，紡織廠旭榮集團執行董事黃冠華今天分...

創造2.1億元潛在商機 新北市創投媒合暨商機交流會登場

今年上半年「新北市創投媒合暨商機交流會」3日於台北新板希爾頓酒店盛大登場，吸引逾50家創投機構、投資顧問及企業代表參與，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。