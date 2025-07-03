詠江教育基金會「夢想探索營」登場 首度引進 AI 課程 報名人數創新高

由詠江教育基金會主辦、屏東縣政府指導的第四屆「夢想探索營」，於7月3日至4日在屏東同合農科商務會館熱鬧登場。今年營隊報名人數創新高，首度突破兩百位學員，參與者多為國小畢業生與國中學生，來自屏東偏鄉地區。

開幕由屏東縣副縣長黃國榮與教育處處長楊英雪親臨致詞，勉勵孩子們勇敢探索自我、勇於築夢，並肯定主辦與協辦單位多年來對屏東在地教育與公益的持續投入，讓「夢想探索營」成為偏鄉學童重要的暑期活動平台。

本屆營隊首度導入AI實作體驗課程，邀請陽明交通大學林一平教授親臨授課，透過「做中學」的方式引導學生認識人工智慧，並結合多元職涯探索課程，啟發孩子對未來的想像與熱情。

詠江教育基金會董事長郭純妏表示，夢想探索營自第一屆約50位學生參與，今年邁入第四屆，參與人數已超過200人，令人振奮。今年首度引進AI課程，是一大亮點。透過趣味化、互動性的設計，希望引導孩子認識多元學習領域與職涯方向，發掘潛能，擘劃未來。

本屆活動由詠江教育基金會主辦，並獲得大江生醫股份有限公司、同合農科商務會館、台灣科學人、美福大飯店、宏全國際集團、遠傳電信、大成長城企業等企業熱情參與與支持，展現跨界攜手推動教育公益的行動力。

除了「夢想探索營」，詠江教育基金會也持續推動「詠愛純育十年種子計畫」，自2022年起攜手大江生醫長期支持屏東縣優秀撐竿跳選手黃正琦、林志成，提供營養補充、訓練資源、出國比賽經費及專業設備，協助培育台灣體壇新星，走向國際舞台。