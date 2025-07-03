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2025台中自動化工業展暨台中塑橡膠工業展盛大登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
參與開幕的各公協會代表及市府首長，為參展廠商加油打氣。記者宋健生/攝影
參與開幕的各公協會代表及市府首長，為參展廠商加油打氣。記者宋健生/攝影

「2025台中自動化工業展」及兩年一度的「台中塑橡膠工業展」，3日起一連五天在台中國際展覽館隆重登場。本展為中部地區最大規模的工業領域指標性展覽盛會，匯集國內各地近250家業者、共500個攤位盛大展出，充分展現中台灣機械工業重鎮的實力。

今天的開幕式，包括台灣切削刀具協會秘書長鍾林樹、潭雅神工業協進會秘書長陳政鴻、工具機公會秘書長陳忠平、液壓氣動協會理事長蘇金樹、台中市橡塑膠機械協進會理事長黃和杰、經濟日報副社長周祖誠、台中市經發局副局長李逸安、台中市工策會總幹事黃于珊、中台灣協進會理事長林永裕、機械公會常務監事暨CMD理事長張市育、塑膠協會首席顧問陳炎生等人都到場。

李逸安指出，今年受匯率、美國對等關稅及中國大陸機械產業低價競爭的衝擊，整體產業狀況雖不佳，廠商仍展出最新各式產品及關鍵零件，不斷進階優化。他說，透過展會來推展及幫忙，提供在地產業及國內外買主採買，希望對展會及所有經營者與產業界有所幫助。

周祖誠表示，今年展會特別聚焦「智慧製造」及「永續科技」兩大主題，經濟日報是公協會之外的第二大B2B展覽社團機構，除報導、廣告、論壇、行銷等方法，更匯集各產業上中下游廠商、買主，透過展覽形式，為業者打造交流媒合平台，匯集商機，為台灣的升級發展，貢獻力量。

周祖誠強調，台中市是智慧機械之都，更是台灣機械業及塑橡膠業的生產重鎮，擁有完整的產業聚落供應鏈，經濟日報主辦自動化系列展今年已邁入第45屆，希望建立起廠商、政府、產業民間多贏局面。

自動化與塑橡膠工業深植各產業的供應鏈，近年來因應全球產業變遷及AI科技發展，台灣機械產業全力投入智慧機械的研發和應用，將AI整合到製造的流程中，收集大數據進行預測、分析和報告，並將雲端運算融入製程中，大幅提升製造效率，讓供應鏈最佳化。

尤其，中部地區的機械工業特別重視自動化發展，提供國內外數萬家業者各式高精密度的自動化加工機械，帶動精密機械產業市場，讓政府的產業政策得以落實。

今年參展廠商包括商江、利瑋、京湛、台灣精密齒輪、凱士士、喬陞、崧嘉、樹德、鏈發、富強鑫（6603）、普聯、晏邦、金爪、萬明、鎧鈺、精聯、大匠、雅速達等。

塑橡膠工業展更邀請到台中市橡塑膠機械工商協進會共襄盛舉，將展現橡塑膠智慧化、客製化專業設備，以及塑料工業等周邊，滿足買主一次看展，一次購足的需求。預估將吸引3萬人次參觀，後續延伸商機上看5億元。

塑膠射出成型機龍頭富強鑫，此次展出最新開發的全電式轉盤雙色射出機，這款新產品品質與日本、歐洲大廠並駕齊驅，但價格至少便宜四成以上，CP值更高，市場反應熱絡。

富強鑫5月合併營收5.56億元，月增53.5％、年增35.6％，創單月新高；累計前五月合併營收19.49億元、年增12.9％。

富強鑫表示，受惠於台廠AI伺服器大廠對於旗下全電機設備的出貨需求，帶動全電機占比提高到17％，加上新能源車前、後貫穿式車燈罩和內外飾件等部件生產所需，多款大型和超大型多色機出貨增加，帶動營收創高。

據了解，中國大陸新能源車市場持續復甦，其中一家龍頭廠計畫採購新台幣100億元的塑膠射出機，集團最近就取得其中三成訂單，預計兩年內陸續出貨。

塑膠射出機龍頭富強鑫，今年展出最新開發的全電式轉盤雙色射出機。記者宋健生/攝影
塑膠射出機龍頭富強鑫，今年展出最新開發的全電式轉盤雙色射出機。記者宋健生/攝影
2025台中自動化工業展及台中塑橡膠工業展，3日起在台中國際展覽館隆重登場。記者宋健生/攝影
2025台中自動化工業展及台中塑橡膠工業展，3日起在台中國際展覽館隆重登場。記者宋健生/攝影

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