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建商不撐了！代銷龍頭：甜蜜點出現 這類建案將搶市

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

代銷龍頭海悅（2348）3日表示，近日全台推案龍頭寶佳機構旗下產品傳全面降價15-20％，且六都近期都有建商釋出新建案個案讓利情形，在建商推出明顯靠攏買方市場期待的新推案價格，買賣雙方的價格共識甜蜜點逐漸成形，房市「新平衡價格」已然出現，在剛需買氣需求仍在基礎下，可望驅動買盤陸續進場，下半年起，將陸續出現符合買方預期的推案價建案搶市值得觀察。

海悅3日公告年6月合併營收為4.3億元，較上月成長13.96％，第2季與上半年合併營收分別為16.02億元與32.5億元。

海悅表示，6月合併營收4.3億元，月增13.97％，主要是新北市中和區「大同新紀元」、新莊區「皇鼎心莊」、新莊區「邦瓏雍玥」；台中市「勤美之真」等新建案的開案價格符合消費市場預期使銷售業績熱絡，顯然剛需買盤仍在，預期後續隨著建商讓利策略擴大並產生漣漪效應，越多新開建案的價格達到買賣雙方的共識甜蜜點，不動產代銷的交易動能將可望回溫反彈。

今年上半年海悅受惠「擎天森林」建案如期完成交屋，上半年合併營收32.5億元，下半年海悅子公司推出台中市北屯區「南悅豐映」建案，將於7月初取得使用執照，進行完工交屋作業，該案坐擁萬坪水湳生態公園，總戶數為104戶，規劃38-43坪的三房格局，已全數完銷。

海悅下半年將推出寶亞中和路都更案，該案基地位於中和南工段，面積約750坪，目前已申請建照變更及都審作業，將於第3季底公開銷售，因中和區擁有人口紅利，且都市更新換屋硬需求詢問度十分踴躍，由於台灣房市仍有自住剛需的買盤需求，只要符合消費者預期，買得起的房價之個案，仍將有機會帶動建案成交量表現。

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