禮遇國軍升等商務艙 航空工會：將不利企業永續經營

對近期引發關注的「軍人搭機升等商務艙」議題，華航（2610）及長榮航（2618）企業工會3日發表聯合聲明指出，其涉及的營運層面與權益關係極為複雜，並非一句「有空位就自動升等」即可簡化處理。若未經審慎評估，貿然推行，恐將損及一般旅客、企業股東與航空從業人員的權益，亦將不利於企業的永續經營與市場公平競爭，實不宜輕率推動。

空服員工會表示，在台灣，軍人除了肩負保家衛國的使命外，每當國內發生重大災害或疫情，他們也總是第一時間投入救援與重建工作，始終堅守在最前線。對於賴總統提出提升軍人待遇與福利的政策，表示高度支持與肯定。

空服員工會提到，強化國軍照顧措施，除了仰賴政府預算的挹注，也可透過政策引導，鼓勵企業依自身能力提出具體可行的協助方式。對於配合政策、積極參與的企業，國家亦可考慮提供補助或稅負減免，作為實質獎勵與支持。

至於近期引發關注的「軍人搭機升等商務艙」議題，空服員工會說，其涉及的營運層面與權益關係極為複雜，並非一句「有空位就自動升等」即可簡化處理。若未經審慎評估，貿然推行，恐將損及一般旅客、企業股東與航空從業人員的權益；同時，若僅針對特定產業或企業要求配合政策，亦將不利於企業的永續經營與市場公平競爭，實不宜輕率推動。

空服員工會呼籲，對於提升國軍待遇，方向正確且具正當性。然而，我們也呼籲政府，在推動相關配套措施時，應充分考量產業實況與經營挑戰，在尊重市場機制的前提下，提供合理協助與誘因，而非以行政手段要求企業配合，工會期盼政府莫要一意孤行，以避免造成不必要之對立與衝突。