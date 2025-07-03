統一加入電支快送戰局 外送平台foodomo開放icash Pay支付

統一（1216）旗下即時交付平台 foodomo 3日宣布，全面開放支援 icash Pay支付功能，消費者自6月份起可於 foodomo 全平台合作店家以 icash Pay 支付，享受無縫便捷的數位支付體驗。這是繼1日全聯電支品牌全支付宣布攜手外送平台 foodpanda 合作後，再創電子支付與外送平台的結合。

統一表示，作為統一集團數位轉型的重要平台之一，foodomo 自 2021 年正式納入集團後，快速完成數位基礎重構與技術創新，積極拓展從美食外送、生鮮配送到超商自取與包裹轉宅等多元服務場景。平台憑藉全台超過7,000間7-ELEVEN門市為據點，打造「OPEN-NOW!」線上線下即時服務，並同步導入 OPENPOINT 點數串接，讓用戶不僅能累點、折抵，更可享有跨場景點數兌換體驗。

根據foodomo觀察，目前商品交易總額 (GMV) 成長 15 倍、訂單量年增 9 倍，成功轉型為具備金流、物流與數據整合能力的「全生活服務平台」。

此次 icash Pay 完整上線 foodomo，不僅標誌金流整合再升級，也深化 OPENPOINT 點數的跨平台串聯與點數生態流通能力。foodomo 用戶自即日起無論透過外送、自取，皆可靈活使用 icash Pay，並搭配多重優惠活動，享受更豐富的回饋體驗。

目前 foodomo 合作商家已突破 20,000 間，涵蓋統一集團旗下品牌（如 7-ELEVEN、康是美、星巴克、Mister Donut、21世紀、Cold Stone 等）以及眾多知名外部品牌。平台亦持續推進如「鬍鬚張」、「再睡五分鐘」、「昌平炸雞王」等新上線名店的免運試吃活動，帶動區域滲透率與訂單轉換。

此外，foodomo 亦創業界先例為外送騎士投保食安險，並推動「風火輪」、「店轉宅」、「隨時送」等創新物流服務模組，加速非餐飲即時配送服務的市場拓展。2024 年，foodomo 亦完成第三方支付資格申請，通過數發部能量登錄、PCI DSS、MAS L3 等資安合規認證，展現平台在金流、物流與營運治理的全方位升級能力。