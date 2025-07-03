北市勞工六都最苦！月薪不夠付房貸還倒貼2.59萬元 這都竟意外上榜
台灣房屋集團根據聯徵中心今年第1季房貸資料，以及4月勞退新制「平均提繳工資」數據，觀察六都及新竹縣市房貸負擔率，發現包含台北市、新北市，甚至房價相對低的台中市都上榜，這三都的受雇勞工、個人平均月薪根本不夠繳房貸，其中又以台北市超支最嚴重。
如以貸款八成、單一利率2.282%，30年期本息攤還來估算，北市第1季平均鑑估房屋總價2,621萬元，平均月付房貸就要8.05萬元，但平均月薪約為5.46萬元，就算不吃不喝把月薪全額拿去繳房貸，仍差2.59萬元資金缺口才能繳清，北市上班族房貸負擔能力最低、經濟壓力也最大，堪稱全國最苦情。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，房價水位高漲，以平均貸款金額試算月付房貸金額，都已經吃掉個人月薪八成以上，薪資水平明顯跟不上房價，單身者靠一己之力，根本買不起房。
張旭嵐分析，尤其台北市，若非「靠爸族」、「雙薪族」恐怕很難在台北立足，因此不少天龍青年被迫成為「脫北族」，選擇外漂，遷移至外圍房價親民區，在能力可負擔範圍內買房成家。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，以高雄來說，市區兩房小宅新屋，平均每坪成交單價已站穩4字頭，平均總價就要1,100~1,300萬元左右才能入手，如想符合薪資負擔，預算降到700萬元以內，屋齡就得拉高至20~30年以上，對屋況、地段、坪數得有所犧牲，或往蛋白區前進。
不過李家妮指出，近年受台積電（2330）效應，以往的蛋白區如高大特區，如今以此預算新屋已恐難入手；而隨著房價高漲加上央行限貸令，購屋族不僅買房壓力增，辛苦存好購屋金，還可能面臨房貸卡關、成數不足問題，也讓今年購屋族更加謹慎出手。
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