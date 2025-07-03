進軍國際維修市場 業者培訓本土風電維運技師

擁有逾300支葉片生產經驗的天力離岸風電科技，近日與台灣風訓公司展開訓練合作可行性評估，考量台灣離岸風電建置漸趨成熟後，未來風電運維技師需求日益殷切，雙方計畫聚焦於風電運維技師關鍵技能的培訓合作，共同推動本土風電訓練量能升級，天力也將進軍國際維修市場。

台灣風訓公司2018年率先引進國際風能組織（Global Wind Organization, GWO）標準訓練，以培育本土風電人才為核心出發，2021年起成為亞太區GWO發證單位第一名，並屢獲多項GWO獎項肯定及國際合作邀請；2024年更榮獲GWO「亞太地區年度最佳團隊」最高榮譽，成功將台灣及風訓公司品牌推向國際舞台。

天力公司董事長吳坤達表示，台灣風機葉片維修，面臨最大的問題就是本土的葉片維修人員能力與人力嚴重不足，所以系統商只能尋求外籍技師進行維修工作，造成本土技師缺乏實作經驗，系統商不願意派維修工作給台灣技師。

吳坤達說，惡性循環下，由於葉片維修產業缺乏工作機會或是無法釋出有保障的工作機會，造成本土人力投入葉片維修的市場意願低落。

他也提到，再加上台灣目前沒有培訓的課程及實作的訓練機構，有心投入風電產業就得到國外去受訓，相對的培訓成本高昂，而且國外的培訓機構通常以傳授理論為主，沒有提供太多的實作機會，這就產生了台灣葉片維修能量嚴重不足的困境。

吳坤達表示，為解決以上的問題，天力作為台灣唯一有能力進行葉片維修訓練的公司，也規劃要進軍國際維修市場需要足夠的技師，因此天力跟風訓中心合作葉片維修一系列的課程，經過培訓後合格的學員，自然成為未來在接單時候的外聘技師，這樣亦可解決目前無處培訓的難處，也提供本土工作機會。

此外，為了能更順利打出國際盃及吸引專業人才，降低本土有志人士參予培訓計劃的門檻，天力規劃僅先收取部份少許的培訓費用，剩餘費用等到承接工作後再由報酬中分期攤還的方案。

天力指出，天力公司身為本土離岸風電產業之一環，希望藉由製造風電葉片的技術價值，有效結合在地資源與核心技術，長期佈局風電葉片之在地化運維服務，與風訓中心攜手提升台灣的國際競爭力，共創風電產業的榮景。