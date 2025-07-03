新北重劃區新舊屋價差排名 塭仔圳居第二、這區貴逾五成居冠

據實價登錄資料，新北市九大重劃中，三重仁義重劃區新舊屋價差最大，預售屋較成屋貴逾五成，每坪價差近30萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，仁義重劃區是以住宅規劃為主，面積相比其他重劃區小，發展會較快速。交通是其一大優勢，有中山高及重陽大橋，可連接台北市中心、內科、士林等地區，對於以汽車通勤的客群來說，具有一定的吸引力。

陳金萍表示，仁義重劃區生活機能也相當好，有仁義街、五華街等商圈，也有全聯超市，日常採買一應俱全，因此該區預售屋也受許多消費者歡迎，預售單價飆漲，加上當地部分成屋大樓屋齡偏高，也拉大預售屋與成屋的價差。

塭仔圳重劃區新屋也比舊屋貴超過四成左右，每坪價差近20萬元，緊追仁義重劃區之後。

陳金萍表示，塭仔圳重劃區以42.6%的價差幅度位居第二，該重劃區橫跨新莊及泰山區，面積為新莊三大重劃區之首。該區受惠於捷運五泰輕軌建設規劃，未來交通便利性將大幅提升。

再加上塭仔圳重劃區相較於副都心和頭前重劃區，塭仔圳房價更具優勢，吸引許多看好區域發展的購屋族進場，並成為建商推案熱區。

數據顯示，近一年塭仔圳重劃區預售屋每坪成交均價為58.9萬元，對比副都心和頭前重劃區的每坪7字頭，實惠不少。不過，區內因面積龐大，仍有部分屋齡偏高的成屋大樓留存，加上交通機能還待完善，拉大當地預售屋和成屋價差，幅度超過四成。

江翠北側、暫緩重劃區為預售和成屋大樓每坪價差在10萬元以內。

陳金萍分析，江翠北側重劃區預售和成屋大樓每坪價差不大的關鍵在於，近一年主要有不少筆的預售交易，落在該重劃區的A-B區，距離新埔、新板特區較遠，交通亦無捷運經過，因此預售單價不像鄰捷運站的D-F區那麼高，因此使兩者價差幅度不顯著。

至於暫緩重劃區，陳金萍指出，該重劃區位處土城區的核心地帶，緊鄰土城的成熟商圈，日常採買、就學、就醫等需求都能一次滿足，加上鄰捷運海山站，交通十分便利。

陳金萍表示，暫緩重劃區挾著親民實惠的房價，吸引不少新婚家庭及小資族群的目光，成新北市重劃區的一大亮點。

陳金萍指出，近年暫緩重劃區漲幅已大，近一年預售每坪成交均價已達63萬元，也一併拉抬區域成屋大樓單價，加上區內新成屋交易熱絡，使預售和成屋價差幅度沒那麼明顯。